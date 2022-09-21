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Polis baskınında evdeki uyuşturucu ve paraları dışarı attılar

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#Uyuşturucu#Polis#Baskın
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 10:33

İzmir'in Menemen ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen T.N. (22) ve Y.İ.E. (20), gözaltına alındı. Şüphelilerin, operasyon sırasında, evdeki uyuşturucu ile ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paraları balkon ve pencerelerden attıkları belirlendi.

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Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, T.N. ve Y.İ.E.'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine 19 Eylül'de harekete geçti. Irmak Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki eve giren ekipler, buradaki çalışmada 11 kilo 654 gram skunk ve 1526 sentetik ecza ele geçirdi.

Polis baskınında evdeki uyuşturucu ve paraları dışarı attılar

Şüphelilerin, operasyon sırasında, yakalanmamak için evdeki uyuşturucu ile ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paraları balkon ve pencerelerden attıkları belirlendi. Polis, operasyon düzenlenen evin çevresinde yaptığı çalışmada, zeminden para ve skunk topladı.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#Uyuşturucu#Polis#Baskın

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