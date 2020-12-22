Polis baskınında 7 tabanca, 2 av tüfeği ele geçirildi

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon gerçekleştirildi. Düzce Merkez'e bağlı Konuralp bölgesinde şüpheli 2 şahsa ait olduğu belirlenen noktalarda yapılan aramalarda 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet 38 calibre toplu tabir edilen ruhsatsız tabanca, 1 adet akrep tabir edilen ruhsatsız tabanca ve 2 adet ruhsatsız av tüfeği ile toplamda 70 adet değişik çap ve markalarda fişek ele geçirildi. Yakalanan 2 şüpheli şahıs adli işlemleri sonrası sevk edildiği adli makamlarca Silah Ticareti Yapmak suçundan tutuklanarak Cezaevine gönderildiler.