Polis barikatına saldıran CHP’li başkana kamu davası

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Eski İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu‘nun gözaltına alınması 19 Mart tarihinde saat 14.00’de Muğla Adliyesi önünde protesto edildiği sırada yaşanan olaylara ilişkin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı.

Soruşturma kapsamında Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında kamu görevlisine direnme ve kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret suçlarından, Marmaris Belediyesi Özel Güvenlik Sorumlu Amiri Ahmet Cemay Kocahan hakkında kamu görevlisine direnme suçundan, Marmaris Belediyesi Basın personeli Yağız Kalakoğlu hakkında kamu görevlisine direnme suçundan, CHP Muğla İl Başkan Yardımcısı Mehmet Barut hakkında kamu görevlisine direnme suçundan, CHP Muğla Gençlik Kolları İl Başkanı Nazım Şardoğan hakkında kamu görevlisine direnme ve kamu görevlisine karşı nitelikli yaralama suçlarından kamu davası açıldığı öğrenildi.

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19 Mart tarihinde yaşanan olayda Başkan Ünlü’nün polisin üzerine yürüyerek "Niye sıkıyorsun lan, ahlaksız adam. Belediye başkanıyım ben" diyerek polis kalkanına elleriyle vurduğu görüntüler tepki çekmişti.