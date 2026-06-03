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Polis baba, oğlunu silahla öldürüp başında bekledi: Olayın sebebi dehşete düşürdü

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#Cinayet#Adana#Polis
Polis baba, oğlunu silahla öldürüp başında bekledi: Olayın sebebi dehşete düşürdü
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2026 15:41

Adana’da emekli polis memuru Faruk Kayhan (52), kendisinden para isteyen oğlu Ahmet Kaan Kayhan’ı (23), olumsuz yanıt verince çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldürdü. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlunun cesedinin başında bekleyen Faruk Kayhan, polisi arayıp teslim oldu. Yaşananlar cep telefonuyla görüntülendi.

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Olay, saat 11.30 sıralarında Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi Elif Su Uludağ Caddesi’nde meydana geldi. Emekli polis memuru Faruk Kayhan, kendisinden para isteyen uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlu Ahmet Kaan Kayhan’a olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Ahmet Kaan Kayhan, bıçakla babasına saldırdı. Bunun üzerine belindeki tabancayı çıkaran Faruk Kayhan, oğlunu vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu. Ahmet Kaan Kayhan kanlar içinde yere yığılırken, babası ise cep telefonuyla kendisini ihbar edip, oğlunun başında bekledi. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Polis baba, oğlunu silahla öldürüp başında bekledi: Olayın sebebi dehşete düşürdü

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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Ahmet Kaan Kayhan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli baba ise olay yerine gelen polis ekiplerine silahını verip, teslim oldu. Faruk Kayhan sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Ahmet Kaan Kayhan’ın cansız bedeni, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Polis baba, oğlunu silahla öldürüp başında bekledi: Olayın sebebi dehşete düşürdü

YANGINA MÜDAHALE SIRASINDA KAYBOLMUŞ

Öte yandan, orman işçisi olduğu belirtilen Ahmet Kaan Kayhan’ın, 10 Ağustos 2025’te Kozan ilçesindeki bir orman yangınına müdahale sırasında kaybolduğu ortaya çıktı. Kayhan’ın, bölgede arama yapan ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu belirtildi.

Polis baba, oğlunu silahla öldürüp başında bekledi: Olayın sebebi dehşete düşürdü

Emniyete götürülen Faruk Kayhan’ın, sorgusunun sürdüğü bildirildi. 

Polis baba, oğlunu silahla öldürüp başında bekledi: Olayın sebebi dehşete düşürdü

Polis baba, oğlunu silahla öldürüp başında bekledi: Olayın sebebi dehşete düşürdü

 

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#Cinayet#Adana#Polis

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