Polis atamalarında yeni sistem... Bakan Yerlikaya'dan açıklama

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İşte Bakan Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları:

"Polislerimiz görev puanlarına göre göre atanacak. 4 kritere göre ortaya çıkan puanlar personelin görev puanını oluşturacak. Zor şartlarda görev yapan personele puan avantajı geliyor. İstanbul gibi nüfuslu yerlerde ve şark görevindeki personele daha fazla puan verilerek atamada avantajlı olması sağlanıyor.

2025 yılı genel atama döneminde ilk kez hayata geçirdiğimiz sistemle; Birinci Bölgeden İkinci Bölgeye 7 bin 983, İkinci Bölgeden Birinci Bölgeye 12 bin 355, İkinci Bölgeden yine İkinci Bölgeye 1.707 olmak üzere toplam 22 bin 45 polisimizin, atama ve yer değiştirme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Az sonra bu işlemlerimiz bitecek. Personelimiz atama yerlerini 15 dakika içinde personel bilgi sisteminde öğrenecek.

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Artık atamalar SMS ile de bildirilecek. Atamalardan sonra, 1 saat içinde personelin telefonuna SMS gelecek. Emniyetin nerede ihtiyacı varsa o ihtiyaca göre atama ve yer değişimi sağlanacak. bu sistemle atamalar daha adil olacak ve eşitlik-şeffaflık ölçütlerine göre gerçekleşecek."

"ATAMASI YAPILAN PERSONELİMİZE YENİ GÖREV YERLERİNDE BAŞARILAR"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025 yılı Genel Atamaları gerçekleşti.

Jandarma Genel Komutanlığı’nda 1.874 Subay, 9 bin 15 Astsubay, 2 bin 557 Uzman Jandarma ve 23 bin 240 Uzman Erbaş olmak üzere toplam 36 bin 686 personelin;

Emniyet Genel Müdürlüğü’nde Başkomiser, Komiser, Komiser Yardımcısı, Kıdemli Başpolis, Başpolis ve Polis rütbesindeki 22 bin 45 emniyet personelinin ve

Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu 217 subay, 555 astsubay ve 929 Uzman Erbaş olmak üzere toplam 1.701 personelin atamaları yapıldı.

Ataması yapılan personelimize yeni görev yerlerinde başarılar diliyorum.

Rabbim sizleri korusun, gözetsin.

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Kutsal vatan toprağımızın, dört bir yanında; denizde, karada, sınırda görev yapan Kahraman Polisimiz, Kahraman Jandarmamız ve Kahraman Sahil Güvenlik Komutanlığı mensuplarımız, Aziz Milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden çalışmaya devam edecektir."