MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPolis, arızalanan otomobili iterek çalıştırdı
GeriGündem Polis, arızalanan otomobili iterek çalıştırdı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)
Haber Giriş: 27.03.2021 - 14:11 | Son Güncelleme:

Polis, arızalanan otomobili iterek çalıştırdı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

HATAY'ın İskenderun ilçesinde polis ekibi, arızalanan otomobile, resmi araçtaki aküyle enerji desteği verdi. Bu yöntem işe yaramayınca bu kez polis ekipleri, otomobili itti. Otomobil çalışırken, sürücü, polislere teşekkür etti.

Polis, arızalanan otomobili iterek çalıştırdı
İskenderun ilçesinin en yoğun noktalarından Şehit Pamir Caddesi'nde park halindeki otomobiline binen sürücü, aracı çalışmayınca çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada bölgeden geçen polis ekipleri, devreye girdi. Polisler, resmi araçtaki aküyle enerji desteği verdi. Takviye enerji yapılmasına rağmen otomobil çalışmadı. Bunun üzerine polis ekipleri, sürücünün direksiyona geçmesini istedi. Polislerin ittiği otomobil çalıştı. Sürücü, polislere teşekkür edip, bölgeden ayrıldı. Vatandaşlar ise polisleri bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik etti.

 

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi