Polis, arızalanan otomobili iterek çalıştırdı

İskenderun ilçesinin en yoğun noktalarından Şehit Pamir Caddesi'nde park halindeki otomobiline binen sürücü, aracı çalışmayınca çevredekilerden yardım istedi. Bu sırada bölgeden geçen polis ekipleri, devreye girdi. Polisler, resmi araçtaki aküyle enerji desteği verdi. Takviye enerji yapılmasına rağmen otomobil çalışmadı. Bunun üzerine polis ekipleri, sürücünün direksiyona geçmesini istedi. Polislerin ittiği otomobil çalıştı. Sürücü, polislere teşekkür edip, bölgeden ayrıldı. Vatandaşlar ise polisleri bu duyarlı davranışlarından dolayı tebrik etti.

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