MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPolis aranan 22 şahsı yakalarken, 7 silah ele geçirdi
GeriGündem Polis aranan 22 şahsı yakalarken, 7 silah ele geçirdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
BALIKESİR (İHA)
Haber Giriş: 13.10.2020 - 13:09 | Son Güncelleme:

Polis aranan 22 şahsı yakalarken, 7 silah ele geçirdi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Polis aranan 22 şahsı yakalarken, 7 silah ele geçirdi
Abone Olgoogle-news

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları aranan şahıs operasyonlarında 22 kişiyi yakalarken, 7 adet silah ve bunlara ait fişekleri ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Balıkesir ve ilçelerinde yaptıkları operasyonlarda Balıkesir il merkezinde 5 kişi ve 5 silah ile 26 fişek, Bandırma ilçesinde 3 aranan şahıs ve 1 kurusıkı tabanca, Edremit'te 6 aranan şahıs ve 8 silah ve 40 fişek, Burhaniye'de 1 aranan şahıs, Erdek'te 2 aranan şahıs, Gömeç'te 1 aranan şahıs ve Manyas'ta 1 aranan şahıs yakalandı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle