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Polis arama yaparken kaçtı

#İstanbul#Kağıthane#Cem Özmen
Polis arama yaparken kaçtı

İstanbul Kağıthane'de durdurulan bir şüpheli, polisin arama yaptığı sırada koşarak hızla kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kaçan şüpheli bir gün sonra yakalandı.

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Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 01.00 sıralarında Nurtepe Mahallesi, Ergün Sokak'ta şüphe üzerine durdurdukları bir araçtaki 3 kişi ile yoldan geçen bir kişiye kimliklerini sordu. Şüphelilerin üst araması da yapıldı. Bu sırada şüphelilerden biri hızla koşarak kaçtı. Bir polis de peşinden koştu ancak şüpheli kayıplara karıştı.

Kaçan şüpheli bir gün sonra Kağıthane Sokullu Caddesi'nde yakalandı.

Adının Cem Özmen olduğu belirlenen şüphelinin, "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan mahkemece verilmiş para cezası olduğu öğrenildi. 300 TL cezası nedeniyle arandığı belirlenen Cem Özmen'in emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis arama yaparken kaçtı

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#İstanbul#Kağıthane#Cem Özmen

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