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DHA
Haber Giriş: 22.02.2020 - 09:56,Son Güncelleme:/

Polis aracına çarptı: 2'si polis, 3 kişi yaralandı...

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Polis aracına çarptı: 2'si polis, 3 kişi yaralandı...
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşanan trafik kazasında otomobil polis aracına çarptı. Kazada, 2'si polis, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Saltak Caddesi'nde meydana geldi. İsmail Derviş (23) yönetimindeki 64 AAB 503 plakalı otomobil, kavşakta, Mestami Burak Bagrıaçık yönetimindeki 20 A 7245 plakalı polis aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle polis aracı devrildi. Kazada, polis memurları Mestami Burak Bagrıaçık ve Nevzat Pınarbaşı ile otomobil sürücüsü Derviş yaralandı. Çevredekiler tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Devrilen polis aracı da vatandaşlar tarafından kaldırıldı.

 

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