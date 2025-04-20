Polis aracın bagajında ve arka koltuğunda buldu: Piton ve zehirli Mısır yılanları

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Sarıyer Devriye Ekipler Amirliği polisleri, Maslak’ta uygulama yaptıkları sırada durdukları bir aracın bagajında ve arka koltuğunda cam fanus içerisinde 1 adet piton cinsi yılan ve 2 adet zehirli Mısır yılanı (corn snake) ele geçirdi.



Gözaltına alınan sürücü Canberk Ö.‘ye (26), 60 bin 189 lira idari para cezası uygulandı. El konulan yılanlar ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.



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Sarıyer Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis ekipleri, 16 Nisan Çarşamba günü akşam saatlerinde Maslak’ta uygulamaya başladı. O sırada polis ekipleri, 34 EVC 099 plakalı aracı durdurdu. Arama yapan polis, aracın bagajında ve arka koltuğunda cam fanus içerisinde yılanlar olduğunu gördü. Bunun üzerine fanuslardaki yılanlara polis ekipleri tarafından el konuldu. Yapılan incelemede yılanlardan birinin piton cinsi olduğu diğer ikisinin ise zehirli Mısır yılanı (corn snake) olduğu tespit edildi.

Polis tarafından el konulan yılanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Gözaltına alınan Canberk Ö. hakkında 'Kaçakçılık kanununa muhalefet' ve 'Av ve yaban hayvanlar ile bunlardan elde edilen ürünlerin bulundurulması, üretimi ve ticareti' suçlarından adli işlem yapıldı. Ayrıca Canberk Ö.’ye 60 bin 189 lira da idari para cezası uygulandı. Emniyette işlemleri tamamlanan Canberk Ö., savcılık kararıyla emniyetten serbest bırakıldı.