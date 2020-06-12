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AA
Haber Giriş: 12.06.2020 - 23:53,Son Güncelleme:

Polis aracı ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 4 yaralı

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Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesinde polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2 polis ve 2 bekçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ali Aydemir (65) idaresindeki 44 LK 291 plakalı otomobil, hastane kavşağında polis aracıyla çarpıştı. Otomobil sürücüsü ve eşi Elife Aydemir (59) ile isimleri öğrenilemeyen 2 bekçi ve 2 polis yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Çağlayancerit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü Aydemir ve eşi, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis ve bekçiler ise Pazarcık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

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