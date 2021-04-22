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Hakan TÜRKTAN- Caner AKSU/ESKİŞEHİR, (DHA)
Haber Giriş: 22.04.2021 - 17:34 | Son Güncelleme:

Polis anonslarla uyardı! Eskişehir'de kısıtlama öncesi sokaklar doldu

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SAĞLIK Bakanlığı’nın risk haritasında 100 bin nüfusta 605,85 vakanın açıklandığı Eskişehir’de 82 saat sürecek olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluştu. Polis ekipleri devriye gezdikleri araçlardan anonslar yaparak maske ve sosyal mesafe kuralına uyulmasını istedi.

Sağlık Bakanlığı’nın 10- 16 Nisan tarihleri arasında açıkladığı koronavirüs risk haritasında Eskişehir, 100 bin kişide 605,85 vaka oranıyla yüksek riskli iller arasında yer aldı. İçişleri Bakanlığı’nın açıkladığı 3 günlük kısıtlama öncesi vatandaşlar alışveriş yapmak için cadde ve sokaklara çıkınca yoğunluk oluştu. Kentin trafiğe kapalı ve iş yerlerinin çoğunlukla iş yerlerinin bulunduğu İkieylül, İsmet İnönü ve Hamamyolu caddelerinde maske takıldığı, ancak sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

Polis anonslarla uyardı Eskişehirde kısıtlama öncesi sokaklar doldu

POLİS ANONSLARLA UYARDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun olduğu caddelerde yaya devriyenin yanı sıra araçlardan anonslarla uyarılarda bulunarak, “Kıymetli vatandaşlarımız salgın nedeniyle kontrollü normalleşme dönemindeyiz. Hayatımızın her alanının normalleşmesi için tüm kurallara uymalıyız. Sağlığımız için hepimiz birbirimize karşı sorumluyuz” dedi.

Polis anonslarla uyardı Eskişehirde kısıtlama öncesi sokaklar doldu

HES HARİTASI DA KIRMIZI

100 bin nüfusta 600 vaka sayısını aşan 10 şehir arasında yer alan Eskişehir’de vakalardaki artış Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasına da yansıdı. Kentin tamamının 'düşük risk' anlamına gelen ‘mavi’ renkle gösterildiği harita, son 1 ayda artan vaka sayısının ardından tamamen kırmızıya boyandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma ve seyahat kısıtlaması bugün saat 19.00'da başlayacak ve pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

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