MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPolis alarma geçti, Fatih Seper'den iz yok
GeriGündem Polis alarma geçti, Fatih Seper'den iz yok
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli) (DHA)
Haber Giriş: 24.02.2021 - 15:44 | Son Güncelleme:

Polis alarma geçti, Fatih Seper'den iz yok

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Polis alarma geçti, Fatih Seper'den iz yok
Abone Olgoogle-news

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir otelde çalışan Fatih Seper’den haber alınmayınca polis arama geçti. Hem kendisinin hem de kardeşinin evlerine bakılan Fatih Seper bulunamadı.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir otelde çalışan Fatih Seper bu sabah işe gitmedi. Telefonla da ulaşılamayınca otel çalışanları polise haber verdi. Polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri, Körfez ilçesi, Fatih Mahallesi, Süleyman Sokak’ta oturan Fatih Seper’in evine gitti.

Fatih Seper’in ikinci katta bulunan evine balkondan girildi. Ancak evde Seper'e ulaşılamadı. Birinci katta bulunan kardeşi İrfan Seper’in evinin kapısı açılarak içeri bakıldı. Burada da kimsenin olmadığı görüldü. Tutanak tutularak apartmandan ayrılırken, Fatih Seper’e ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.

Polis alarma geçti, Fatih Seperden iz yok

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi