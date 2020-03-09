Polis Akademisi'nden POMEM sınav duyurusu - 26. Dönem POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

26. Dönem POMEM mülakat sonuçları için adayların beklentisi, sözlü sınavların üzerinden haftalar geçmesinden dolayı arttı. Heyecanla POMEM mülakat sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığı sorgulanırken, polis memuru ve komiser yardımcısı rütbelerine aday memur olarak atanacaklara uygulanacak POMEM eğitim sonu sınav tarihleriyle ilgili duyuru yayımlandı. Peki POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, o konuyla ilgili detaylar.

POMEM EĞİTİM SONU SINAV TARİHİ

Polis Akademisi Başkanlığı POMEM eğitim sonu sınav tarihleriyle ilgili duyuru yayımladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

03 Haziran 2015 tarihli ve 29375 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Emniyet Genel Müdürlüğü Kadrolarına Polis Memuru ve Komiser Yardımcısı Rütbelerine Aday Memur Olarak Atanacaklara Uygulanacak Sınav Yönetmeliği” hükümleri gereği, 24. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde eğitimlerini başarı ile tamamlayarak mezun olacak öğrencilerin sınavları;

24-26 Mart 2020 tarihleri arasında öğrenim gördükleri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerinde yapılacaktır.

Anılan yönetmeliğin 6’ncı maddesi gereği ilan olunur.

26. DÖNEM POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM mülakat sonuçlarının açıklanacağı net tarih henüz belli olmadı ancak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günler yaptığı açıklamada yakın bir tarihi işaret etmişti. Sonuçların açıklanacağı tarih belli olduğunda Polis Akademisi Başkanlığı’nın duyurular sayfası üzerinden yapılan duyuru ile kamuoyu bilgilendirilecek.

Soylu, 26. dönem POMEM'lere 7 bin kadın ve erkek polis adayı alımlarına ilişki şunları söylemişti:

"Polis özel harekat mülakatları bitti, öyle biliyorum, sonuçları önümüzdeki günler içinde açıklarlar, yakın bir zamanda açıklarlar. POMEM'de de zannediyorum mülakatlar bitmiştir, yani bitmek üzereydi en son benim bildiğim. Daha doğrusu Elazığ ve Van depremleri olmadan önce bittiğini düşünüyorum. Eğer bitmişse, sınav sonuçlarının açıklanması hazırlıkları yapılıyordur. Ama ilk önce polis özel harekatın hemen hemen mülakatlarının bittiğini, açıklamaya hazır hale getirilmeye çalışıldığını biliyorum."