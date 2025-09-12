Poligondan mühimmat çaldı... 16 yaşındaki çocuk aranıyor

×
Gündem Haberleri

Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2025 07:00

KAHRAMANMARAŞ’ın Dulkadiroğlu ilçesindeki bir poligona giren 16 yaşındaki yabancı uyruklu H.E., poligondan iki adet silah ile 300 adet mermiyi çalıp kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri şüphelinin eşkalini güvenlik kameralarından tespit ederek arama çalışmalarına başladı. H.E.’nin aynı ilçedeki bir otomobil bayisine girip otomobil çalmaya çalıştığı da öğrenildi. Bayiye zarar veren H.E., buradan da kaçarak Ahır Dağı’na çıktı. H.E.’nin otomobil bayisine ve Ahır Dağı’ndaki bağ evlerine girmeye çalıştığına dair güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Polis ekiplerinin teyakkuza geçtiği olayda şüpheli H.E., için Ahır Dağı eteklerinde ve şehir merkezinde arama çalışmalarını yoğunlaştırdı. 

 

 

