Poligondan iki tabanca ve 300 mermi çalmıştı! 16 yaşındaki çocuk ihbarla yakalandı

Haberin Devamı

Olay, önceki gün merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki bir poligonda yaşandı. Alınan bilgiye göre, şüpheli H.E. (16) poligondan 2 silah ve 300 adet mermi çalıp kaçtı. Olayın bildirilmesi üzerine polis, kaçan şahsı yakalama çalışmalarına başladı. Şehrin farklı noktalarından gelen ihbarlar ve güvenlik kamerası kayıtlarını değerlendiren polis geniş çaplı saha taraması yaptı.

İLGİLİ HABER Poligondan iki tabanca ve 300 adet mermi çaldı! Haberi görüntüle

KEBAPÇIDAN SİPARİŞ VERİNCE YAKALANDI

En son bu gece Dulkadiroğlu ilçesi Beyazıtlı Mahallesi'ndeki bir bağ evinde sabahladığı, kebapçıdan yemek istediği belirlenen şüphelinin yakalanması için özel harekat polisleri bölgeyi ablukaya aldı. Fark edildiğini anlayıp kaçan şüphelinin bir damda görülmesi üzerine dron ve köpek destekli yapılan operasyonda şüpheli H.E. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. Silahların da ele geçirildiği öğrenildi.

Haberin Devamı

Şüphelinin kendilerinden kebap istediğini belirten işletme sahibi Mustafa Nahırcı, çocuğu ilk salı günü gördüklerini, dün ise fotoğrafını görünce aranan kişi olduğunu anladıklarını ve polise ihbar ettiklerini söyledi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Gözden Kaçmasın Çocuk indirimi olmadan yargılama mümkün mü Haberi görüntüle

CEZALARI ARTIRMAK YETMEZ SUÇA SÜRÜKLEYEN NEDENLER DE YOK EDİLMELİ

Hürriyet Gazetesi yazarı Fulya Soybaş, 9 Eylül 2025 tarihli yazısında "suça sürüklenen çocuklar"la ilgili ceza indirimlerine ilişkin uzman görüşlerine yer vermişti.

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz şu ifadeleri kullanmıştı:

“Sanık/şüpheli 12 yaşını doldurmamışsa hiçbir cezai sorumluluğu yoktur.

12 yaşını doldurmuş, 15 yaşını doldurmamış ise farik ve mümeyyiz raporu şarttır. Yani işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılıyor, davranışlarını yönlendirebiliyor mu buna bakılır. Bu değerlendirmeyi ise Adli Tıp uzmanları yapar. Bu saydıklarımdan biri bile “hayır” ise cezai sorumluluk yoktur. Varsa 12- 15 yıl arası ceza verilir. Ancak 15 yaşını doldurmamış çocuklar da özel koşullu salıverilme süresi 1/2’dir. Yani 12 yıl ceza verilen çocuğun “yatarı” 6 yıl, 1 yıl denetimli serbestlikle birlikte 5 yıldır.

Haberin Devamı

16 yaşına basmış, 18’i doldurmamış ise... Ağır derecede zekâ geriliği, kişilik bozukluğu gibi cezai ehliyetine etki edecek bir durum var mı önce ona bakılır. Yoksa, verilecek ceza 18-24 yıl arasıdır. Fakat burada hâkim suçun niteliği, işlendiği koşullar, sosyal çevreye vs. bakarak 2/3 oranında indirim uygulayabiliyor. 18 yıl ceza alan bir çocuğun yatarı önce 12 yıla, denetimli serbestlikle beraber 10-11 yıl civarına düşüyor örneğin.

"REHABİLİTE ŞART"

Almanya’da da bizimkine benzer bir sistem var. Ancak bir farkla! Orada çocuk ailesinden ve sosyal çevresinden alınabiliyor, rehabilite edilebileceği yatılı-yatısız programlara dahil ediliyor. Çünkü bu çocuklar genellikle bir kez suç işlemiyorlar. Tekrarı oluyor. Erişkinler/çeteler/örgütler de bu çocukları kullanıyor.

Haberin Devamı

Bakıyorsunuz aynı çocuk, 20 farklı sabıkası var. Fakat rehabilite etmek için hiçbir şey yapılmamış, hâlâ aynı aile, aynı çevrede. O çocuğun normali bir noktada ‘suç’ oluyor. Bu yüzden sadece çocuğa ağır cezalar vermek tek başına sorunu çözmez onu buraya sürükleyen sosyal etkenlerle de mücadele edilmeli.”

İzmir’deki saldırıda 2 polisi şehit edip, 1 polisi ağır yaralan 16 yaşındaki saldırgana da benzer cezai indirimler uygulanacak mı? Cevabını Türk-Alman Üniversitesi Ceza Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız verdi: “Eğer bu bir terör eylemi ise... Terörle Mücadele Kanunu’nda bu ve benzeri suçlar için cezai artırımlar var. Yargılama aşamasında bu artırımlar uygulanır. Ancak saldırgan 16 yaşında. Dolayısıyla eylemin bu noktada terör eylemi olması -tabii öyleyse- önemli değildir! Saldırgan yaşı dolayısıyla TCK’nın 31. maddesi ile düzenlenen çocuk yargılamasına tabii olacak, Suça Sürüklenen Çocuk olarak kabul edilecek, cezai indirimlerden faydalanabilecektir.

Haberin Devamı

"SİYASET ÜSTÜ BİR YAKLAŞIM OLMALI"

Suça sürüklenen çocuklara yönelik cezaların arttırılması yönünde toplum genelinde bir talep, Adalet Bakanlığı’nın da bir çalışması var. Bu, çocukların suça sürüklenmesinin önüne geçer mi? Diyor ki: “Cezaların artırılması, yargılamanın değişmesi, indirimlerin kaldırılması gibi taleplerin bu sorunu çözeceğini düşünmüyorum. Şu anki düzenlemeler değiştirilmemeli. Çünkü sorun tek başına bu değil. Son 5 yılda, her alanda kanunlar değişti, cezalar arttırıldı. Kadın- çocuk cinayetleri, trafik suçları... Var mı bir değişme? Yok. Bir çocuğun elinde silahla karakol bastığı bir çevre, bir dönem içinde çocuklara verilecek cezaların arttırılması suçu önlemez, aksine sistemi rehabilite etmeyi, önleyici tedbirleri, infaz aşamasında da denetlemenin geliştirilmesini konuşmak gerekir. Mesele bu çocukları topluma kazandıracak, toplumu şiddetten uzaklaştıracak, siyaset üstü, yeni yöntemler geliştirmek olmalı.

Haberin Devamı

"KASTEN VE PLANLI CİNAYETLER İÇİN AYRI BİR DÜZENLEME ŞART"

Avukat Alara Naz Göney ise şu ifadeleri kullanmıştı:

Suça Sürüklenen Çocuk” kavramı kullanılsa da bu çocukların ‘mağdur’ değil, suçun faili olduğunu söylüyor: “Sanıktan bir farkları yok, sadece yaşları küçük o kadar. ABD’de ‘yaşı küçük fail’ tanımı kullanılıyor mesela. Elbette bu çocukların suç işleyecek noktaya varmasında aileleri ve toplumun da payı var. Ancak bu, hukukun konusu değil. Hukuk, suçun nedeni, sosyolojik- kültürel arka planını araştırmaz. Bir başka deyişle “hukukta, suçlu suçludur.

Suçun nedenlerini konuşmaksa sosyologlar, psikologların işidir, hukukun değil. Dolayısıyla kasten, planlı öldürme gibi suçlar özelinde yapılacak düzenlemeyi destekliyorum. Hırsızlık gibi adi bir suçla kasten öldürme, uyuşturucu ticareti, terör vs gibi suçlar bir potaya girmemeli, istisna getirilmelidir. Gerçek adalet bunu gerektirir. Ki bugün gelinen noktada çetelerin, örgütlerin çocukları kullandıklarını biliyoruz. Dolayısıyla çocukların işlediği cinayet suçları özelinde yapılacak bir ceza artırımı çocukları da koruyacaktır, çeteler/ örgütler ceza açısından bir fark olmayacağı için çocukları suça alet edemeyecekler, çocuklar için de cezaların yüksek olması caydırıcı olacaktır.