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Polemikte yeni perde: Biz yüzmeyi değil, tummayı biliriz

#Devlet Bahçeli#Tumma#Çanakkale 1915 Köprüsü
Polemikte yeni perde: Biz yüzmeyi değil, tummayı biliriz

MHP Lideri Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu arasındaki yüzme polemiği devam ediyor. Bahçeli, Çanakkale 1915 Köprüsü eleştirilerine “Eğer köprüden geçmem diyorsanız, yüzerek gidip gelebilirsiniz” diye cevap vermiş, Kılıçdaroğlu da “Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?” diye sormuştu. Bahçeli dün de bu soruya şöyle cevap verdi: “Biz yüzmeyi değil tummayı biliriz, tumduğumuz yerde de senin gibilerin nasıl boğulduğunu görürüz.”

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PARTİSİNİN 229 belediye başkanı ile Antalya’da düzenlenen “Belediye Başkanları Toplantısı”nda bir araya gelen MHP Lideri Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Çanakkale 1915 Köprüsü üzerinden başlattığı polemiği sürdürdü. Bahçeli, CHP’nin köprüyle ilgili eleştirilerine, “Köprüden geçmem diyorsanız buyrun denize atlayın, yüzerek gidip gelirsiniz” sözleriyle tepki göstermişti. Bu sözlere Kılıçdaroğlu’ndan gelen “Tek bir sorum olacak. Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin?” sorusuna Bahçeli şöyle cevap verdi:

FAZLA MERAK İYİ DEĞİL

“CHP Genel Başkanı, son grup toplantısında şahsımı hedef alıp, ‘Sen barajı geçemeyince nereye yüzeceksin, merakım o’ diye soru sormuş. Sayın Kılıçdaroğlu, fazla merak iyi değildir, ne gelirse insanın başına meraktan gelir. Biz yüzmeyi değil tummayı biliriz, tumduğumuz yerde de senin gibilerinin nasıl boğulduklarını görürüz. MHP’nin baraj diye bir sorunu olmadığını sen de senin efendilerin de hatta bölücü ortakların da açıkça biliyor. Madem yüzme biliyorsun, haydi git Boğaz’dan haç çıkarmayı dene. Bir yanda seçim barajının yüzde 3’e düşmesini isteyen Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP yönetiminin, diğer yanda yüzde 7 ile ilgili partimiz üzerinden spekülasyon yapması garabettir, hezeyandır. Kılıçdaroğlu senin için rahat yok, bilmelisin ki MHP’nin nefesi ensendedir.”

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TUMMA NEDİR?

Tumma kelimesi, Türk Dil Kurumu’na göre suya tamamen dalmak ve batmak anlamına geliyor. Kenara çömelerek, kollarını ileri atarak, kafayı ıslatmadan suya dalma pozisyonunu ifade eden tummak eylemi, Anadolu’da ‘dummak’ şeklinde de kullanılıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Devlet Bahçeli#Tumma#Çanakkale 1915 Köprüsü

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