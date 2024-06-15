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Polat’ların davasında yeni gelişme... Dilan Polat’a kötü haber

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#Engin Polat#Dilan Polat#Sıla Doğu
Polat’ların davasında yeni gelişme... Dilan Polat’a kötü haber
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2024 07:00

KURDUKLARI paravan şirketler üzerinden kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınarak tutuklanan Engin Polat ve Dilan Polat çiftinin arasında bulunduğu şüphelilere yönelik aylık tutukluluk incelemesi yapıldı.

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Cumhuriyet savcısı, aralarında Dilan Polat, Sıla Doğu, Can Doğu ile Can Polat’ın bulunduğu 11 kişi hakkında, tutuklulukta geçen süreyi dikkate alarak tutuklama tedbirinin bu aşamadan itibaren ölçülü olmayacağı gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarını talep etti.

DİLAN POLAT’A RET CEVABI

İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hâkimliği, Dilan Polat’ın kardeşi Sıla Doğu ve Can Doğu ile Engin Polat’ın kardeşi Can Polat’ın da arasında olduğu 11 şüpheli hakkında tahliye kararı verdi. Hâkimlik 11 kişi için yurtdışına çıkış yasağı ve haftada bir gün karakola imza atma şeklinde adli kontrolü getirdi. Sulh Ceza Hâkimliği, beklenen MASAK ana raporunun henüz hazırlanmadığını belirterek Dilan Polat’ın için istenen tahliye talebini reddetti.

 
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#Engin Polat#Dilan Polat#Sıla Doğu

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