‘Polatlar’ı MASAK raporu da kurtaramadı

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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, 2023 kasım ayında karapara aklama ve yasadışı bahis suçlarından tutuklanmıştı. Haklarında 40 yıla kadar hapis isteyen iddianame düzenlenmişti. İddianamenin mahkeme tarafından kabul edilmesinin ardından, mahkeme dosyasına son hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu da girmişti. Raporda, yasadışı bahis ve karapara aklamaya ilişkin bir tespit bulunmadığı bildirilmişti. Raporda ayrıca Dilan Polat’ın ticari ve finansal işlemlerde yetkili olmadığı, bu kararların Engin ve Sezgin Polat tarafından alındığı bildirilmişti.

CEZAEVİNDE KALMAYA DEVAM EDECEKLER

Rapor üzerine avukatlar 19 Temmuz günü, Dilan Polat ve Engin Polat’ın da aralarında olduğu 5 tutuklu sanık için acele ve eksik incelemeyle müvekkillerinin tutuklandığını, 1 gizli tanık ve başka suçtan tutuklu 2 sanığın ifadesine dayandırılarak iddianame hazırlandığını, gelen MASAK raporuyla birlikte bahsedilen yasadışı bahis ve karapara aklama suçlarının tespit edilemediğini belirterek tutukluluğa itirazda bulundu. Sanıklardan 4’ünün tutukluluğa itirazını reddeden mahkeme, Dilan Polat için ise eksik evrakların giderilmesinin ardından dün karar verdi. İtirazı değerlendiren

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Anadolu 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Dilan Polat hakkında da itirazı reddederek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.