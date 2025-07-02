Polat’lar Ferrari’lerinin peşinde

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SOSYAL medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat hakkında yürütülen ‘kara para aklama’ soruşturması ve açılan davalar kapsamında şirketlerine kayyum atanmıştı. Engin Polat’ın pay sahibi ve kanuni temsilcisi olduğu Milda Gayrimenkul AŞ’nin yönetimi de İstanbul Anadolu 3’üncü Sulh Ceza Hâkimliği’nin 6 Kasım 2023 tarihli kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı’nın (TMSF) atadığı kayyuma devredilmişti.

‘PARA YARI ORANINDA ERİTİLDİ’ İDDİASI

Şirketine yasaya aykırı şekilde kayyum atandığını ve kayyum atandıktan sonra banka hesaplarındaki paranın yarı oranında eritildiğini iddia eden Engin Polat, avukatı Yakup Yaşar aracılığıyla İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemesi’ne dava açtı.

Engin Polat’ın avukatı Yakup Yaşar tarafından mahkemeye sunulan dilekçede özetle şöyle denildi: “Gereğinden fazla kayyum atanması sebebiyle, kayyumlara ödenen ücretler şirketin olağan gelirine uymayan haksız ödemelere muhatap kılınmaktadır. Örneğin 6 Kasım 2023’te şirketin aktifinde kayıtlı hazır varlıklarından olan banka hesaplarında yaklaşık 101 milyon lira mevcut iken, bu dava tarihi itibarıyla bu hazır varlıklar yarı oranında eritilerek 50 milyon liraya düşürülmüştür. TMSF’nin internet sitesinde yayınlanan ihale ilanından da görüleceği üzere 8 aracın hiçbir neden yokken satışa çıkarıldığı görülmektedir. Bu durum, TMSF ve atadığı kayyumların görevini layıkıyla yerine getirmediklerini, şirket varlıklarını yok etmeye çalıştıkları aşikardır. Araçların satışına ilişkin TMSF’nin 12 Mart 2025 tarihli kararı hakkında İstanbul 6. İdare Mahkemesi, yürütülmesinin durdurulması kararı vermiştir. Müvekkilin pay sahibi olduğu Milda Gayrimenkul AŞ’ye kayyum atama tarihi olan 6 Kasım 2023’teki varlıkları ile günümüzdeki varlıklarının bilirkişi aracılığıyla değerlendirilerek oluşan eksilmenin ve 4 kayyuma maaş ödemesinin şirkette yarattığı ekonomik zararın tespitini talep ediyoruz. Şirketin kayyumlar tarafından zarara uğramasının tespit edilmesinin ardından müvekkile özel hukuk tazminatı ödenmesini istiyoruz.”