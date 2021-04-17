Polatkan’ın eşi hayatını kaybetti... ‘Hasanı’na kavuştu

Hasan Polatkan 27 Mayıs 1960’daki darbe olduğunda, kızları 5 yaşındaki Nilgün ve 10 yaşındaki Sema ile eşi Mutahhare’ye veda bile edemeden gözaltına alınmıştı. 16 ay boyunca süren Yassıada davalarında da eşini sadece 2 kez görebildi. Mutahhare Hanım’a en çok da bu dokunmuştu. Yıllar boyu çektiği acıları üç cümlede şöyle özetliyordu: “Hasan’ıma veda bile edemedim. Asansör sesi duyunca Hasan’ım geldi sanıyorum. Yıllarca bu ümitle yaşadım.” Mutahhare Hanım, eşinin idamının ardından kızlarına hem annelik hem babalık yaptı. Son yıllarda ise Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Okurcalar beldesinde hayatını sürdürüyordu. Son dönemde hastalığı artınca hastanede tedaviye alındı, dün sabaha karşı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi. Mutahhare Polatkan’ın cenazesi, bugün İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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