Polatgiller’de tutuklu sanık kalmadı... ‘Enerci’leri geri döndü

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ANADOLU 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonu’nda görülen davanın 3’üncü günündeki duruşmaya tutuklu sanıklar Engin Polat, babası Sezgin Polat ve kardeşi Alper Kürşat Polat cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Tutuklu sanık Ahmet Gün ve tutuksuz sanıklar Dilan Polat, kardeşleri Sıla Doğu, Can Doğu’nun da aralarında bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar da duruşma salonunda hazır bulundu.

10 AY SONRA TAHLİYE

Mahkeme hakimi, 10 aydır tutuklu bulunan sanıklar Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ile Ahmet Gün’ün tutuklulukta geçirdikleri süre, mevcut delil durumu ve tutuklamanın bir tedbir oluşunu dikkate alarak tahliyelerine karar verdi. Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ile Ahmet Gün hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyuldu. 4 sanığın akşam saatlerinde tahliye edilmesiyle davada tutuklu sanık kalmadı. Tahliye kararına İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. İtiraz tahliye kararını veren mahkeme tarafından reddedildi. Tahliyeye itirazı, üst mahkeme sıfatı ile ağır ceza mahkemesi değerlendirecek.

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İTİRAZ KABUL EDİLMEDİ

Sanıkların emanette bulunan cep telefonu, bilgisayar gibi materyallerin iadesine karar veren mahkeme, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Vergi Suçları Soruşturma Bürosu ve Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na müzekkere yazılarak, sanıklar hakkında ‘Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet’ suçundan yürütülen soruşturma bulunup bulunmadığının sorulmasına da karar verdi. Mahkeme ayrıca yasadışı bahis lideri olarak bilinen Derkan Başer’in de sanıkları arasında yer aldığı, Anadolu 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ‘Yasa dışı bahis organizasyonu’ davası ile bu davanın birleştirilmesi önerisinde bulunulmasına karar vererek duruşmayı 19 Aralık’a erteledi.

SUÇLAMALAR NEYDİ

“Kara para aklama” iddiasıyla gözaltına alınan Dilan ve Engin Polat çifti, 5 Kasım 2023’te tutuklanmıştı. Polat çiftinin de arasında bulunduğu 28 şüpheli hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Polat çiftinin ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’ ve ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun’a muhalefet’ suçlarından 20’şer yıldan 40’ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. İddianamede, yasa dışı yollardan edinilen paraların ‘soğuk cüzdan yöntemi’yle sisteme sokulmadan transfer edilerek aklamaya tabi tutulduğu belirtilmişti.

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Tahliye edilen Engin Polat , cezaevi çıkışında gazetecilerin sorularına “Çok mutluyuz ailemizle kavuştuk. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim” dedi.

MAL VARLIKLARINDAKİ TEDBİR DEVAM EDİYOR

- Sanıkların tüm mal varlıkları hakkında konulan tedbirin kaldırılması talebini reddeden mahkeme, sadece emekli maaşlarındaki kısıtın kaldırılmasına hükmetti.

DİLAN SEVİNÇTEN ZIPLADI

- DURUŞMAYA Dilan Polat mavi takım, kardeşi Sıla Doğu ise pembe takım giyerek geldi. Salonda tahliye kararını duyan Dilan Polat gözyaşlarına boğularak mutluluktan zıpladı. Çığlık atan 2 kardeşi mahkeme başkanı salondan çıkardı. Dilan Polat, kızı Nilda’yı da arayarak haberi verdi.

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SOSYAL MEDYADA ŞOVA DEVAM

- 19 Ağustos’tan bu yana sessizliğini koruyan Dilan Polat, dün eşinin tahliye edilmesiyle sosyal medyada paylaşımlara başladı. Kardeşi Sıla Doğu’yla Çorlu Cezaevi’ne gitmek için bindiği otomobilin camını açarak “Enerjim geliyor, enerjim…” diye bağırdı. İki kardeş yolda yüksek sesle Enerji şarkısını çalıp şarkıya eşlik etti. Sıla Doğu ise otomobilin sunroof’unu açarak yüksek sesle “Enercii”, “Tahliye, Allah’ım şükürler olsun. Çok mutluyum, mutluluğumun tarifi yok. Öncelikle Türk adaletine sonsuz teşekkürler, çok mutluyuz, mutluluktan uçuyorum” diye bağırdı. Cezaevi önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dilan Polat, “Karar sürpriz oldu. Çünkü savcı beyin kararından endişeliydim ve çok korkuyordum. Çok dua ettim. Tahliyenin ardından sosyal medyadan paylaşım yaptım. Ama artık yapmayı düşünmüyorum bir süre. Ailemle bir arada olacağım inşallah” dedi.

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