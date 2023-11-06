Polat çiftinin lüks araçları Zeytinburnu'ndaki yediemin otoparkında

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 18 şüpheliden 12'si tutuklanarak Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. Polat çiftinin el konulan 9 aracı ise yediemin otoparkına çekildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon kapsamında Polat çiftinin ev ve işyerlerinde bulunan 14 araca el koymuştu. El konulan araçlar çekicilerle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi yerleşkesine getirilerek burada sergilenmişti. Emniyette sergilenen araçlar daha sonra otoparka çekildi. Polat ailesine ait 9 araç yediemin otoparkında görüntülendi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Polat çiftine yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan, emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheliden 5'i bu sabah adliyeye sevk edildi. Sevk edilen şüpheliler arasında Ankara'da Polat çiftine ait 1 milyon 800 bin lirayı kaçırmaya çalışan Mustafa Özalp ile kız arkadaşı Kübra Doğan'ın da olduğu öğrenildi. Operasyonun ilk günü gözaltına alınan ve Dilan Polat'ın asistanı olarak bilinen Dilara Ülger'in ise ifadesinin ardından savcılık kararıyla serbest kaldı. Özalp ve Doğan'la birlikte Uğurcan Ayyıldız, Gözde Bilgiç ve İsmail Bilgiç'de adliyeye sevk edildi.

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2 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ

Savcılık ifadelerinin ardından Mustafa Özalp ve Uğurcan Ayyıldız tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Diğer şüpheliler Gözde Bilgiç, İsmail Bilgiç ve Kübra Doğan adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle hakimliğe sevk edildi.