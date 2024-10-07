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Polat çiftinin 'komşu kavgası' davasında karar: Dilan Polat beaat etti, Engin Polat'a verilen hapis cezası ertelendi

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#Dilan Polat#Engin Polat#Komşu
Polat çiftinin komşu kavgası davasında karar: Dilan Polat beaat etti, Engin Polata verilen hapis cezası ertelendi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 15:50

Dilan ve Engin Polat çiftinin, park meselesi yüzünden tartıştıkları komşusunu darbettikleri iddiasıyla yargılandığı dava karara bağlandı. Engin Polat'a verilen 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası ertelenirken, Dilan Polat beraat etti

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Dilan ve Engin Polat çiftinin komşusunu darbettikleri iddiasıyla yargılandıkları davada karar çıktı. Anadolu 35. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tarafların avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, bir önceki celsede açıklanan mütalaasını tekrar etti. Müşteki avukatları, tarafların uzlaştığını ve herhangi bir şikayetin olmadığını belirterek davanın düşürülmesini talep etti.

Sanıklar Dilan ve Engin Polat'ın avukatı da müvekkilleri hakkında beraat kararı verilmesini istedi.

Davayı karara bağlayan hakim, Engin Polat'ın "gece vakti birden fazla kişi ile konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Cezayı erteleyen hakim, Engin Polat'ın 2 yıl denetime tabi tutulmasına hükmetti.

Engin Polat hakkında "hakaret, "yaralama" ve "tehdit" suçlarından ise müştekinin şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle düşme kararı verildi.

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Sanık Dilan Polat hakkında da aynı nedenle mağdur Metin S.A'ya yönelik "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlaması düştü. Dilan Polat, mağdur Esra A'ya yönelik "tehdit" suçundan ise beraat etti.

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DAVANIN GEÇMİŞİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 Haziran 2023'te Çekmeköy'de Engin Polat'ın doğum günü olması nedeniyle Polat çiftinin evinde parti düzenlendiği ve partiye gelen bir misafirin bebeğinin rahatsızlandığı belirtilerek, doktora gitmek için park halindeki aracına yönelen misafirin, otomobilinin önünde başka bir araç gördüğü anlatılmıştı.

Haber verilen Engin Polat'ın, aracın çekilmesini istemek için komşusu Metin S.A'nın evine gittiği ancak komşusunu evde bulamadığı aktarılan iddianamede, Engin ve Dilan Polat çiftinin daha sonra Metin S.A. ile yolda karşılaşarak tartıştıkları, tartışmanın büyümesi üzerine bu kişiyi darbedip tehditte bulundukları öne sürülmüştü.

İddianamede Dilan Polat'ın "hakaret", "yaralama", "birden fazla kişiyle tehdit" suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, Engin Polat'ın ise "hakaret", "yaralama", "birden fazla kişiyle tehdit" ve "konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından 11 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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#Dilan Polat#Engin Polat#Komşu

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