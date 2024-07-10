Polat çiftinin iddianamesi iade edildi: Ağır cezada yargılansınlar

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İddianamede, şüphelilerin, “suç örgütü kurma ve üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “yasadışı bahis” suçlarından 13 yıldan 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianame Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianameyi inceleyen 2. Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheliler hakkında istenen cezalardaki artırım maddeleri dikkate alındığında, yargılamayı yapma konusunda yetkili mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi olduğunu belirterek dosyayı savcılığa iade etti.