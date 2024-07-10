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Polat çiftinin iddianamesi iade edildi: Ağır cezada yargılansınlar

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#Dilan Polat#Engin Polat#İddianame
Polat çiftinin iddianamesi iade edildi: Ağır cezada yargılansınlar
Aziz Özen
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 07:00

Kara para akladıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma yürütülen ve tutuklu yargılanan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 16 şüpheliyle ilgili iddianame geçen hafta düzenlendi.

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İddianamede, şüphelilerin, “suç örgütü kurma ve üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” ve “yasadışı bahis” suçlarından 13 yıldan 27 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu’nca hazırlanan iddianame Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianameyi inceleyen  2. Asliye Ceza Mahkemesi, şüpheliler hakkında istenen cezalardaki artırım maddeleri dikkate alındığında, yargılamayı yapma konusunda yetkili mahkemenin Ağır Ceza Mahkemesi olduğunu belirterek dosyayı savcılığa iade etti. 

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#Dilan Polat#Engin Polat#İddianame

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