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Polat çiftine yönelik uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp Kurumu raporuna ulaşıldı

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#Dilan Polat#Engin Polat#Sosyal Medya
Polat çiftine yönelik uyuşturucu soruşturmasında Adli Tıp Kurumu raporuna ulaşıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 09, 2025 12:31

Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin, sosyal medyadaki bir video paylaşımı üzerine "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçlamasıyla haklarında başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu'na (ATK) verilen testlerin sonucu ortaya çıktı. Raporda çiftin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığı ortaya kondu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 3 Mart'ta sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğiyle ilgili yapılan ihbarlar sonucunda videoda yer alan Engin Polat ve videoyu çeken Dilan Polat “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından ifadeye çağrıldı.

Sağlık kontrollerinin ardından emniyete götürülen şüpheliler serbest bırakıldı. Adli Tıp Kurumu'na verilen testlerin sonuçları ortaya çıktı. Raporda Dilan-Engin Polat çiftinin uyuşturucu madde kullanmadığı tespit edildi.

Çiftin avukatı Sevinç Horoz "Müvekkillerin her ikisinin de uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmamış olduğu ortaya çıkmıştır" dedi.

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#Dilan Polat#Engin Polat#Sosyal Medya

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