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Haber Giriş: 24.08.2021 - 17:03 | Son Güncelleme:

PMYO başvurularında son gün ne zaman? 2 bin 500 öğrenci alımı için takvim...

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PMYO başvurularında son gün ne zaman? 2 bin 500 öğrenci alımı için takvim...

Polis Akademisi Başkanlığı'na bağlı Polis Meslek Yüksekokullarına 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için 2 bini erkek, 500'ü kadın 2 bin 500 öğrenci alınacak. Alıma ilişkin sınav takvimi Polis Akademisi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde ilan edilecek. Peki, PMYO başvurusu ne zaman bitecek?

PMYO başvurusu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Polis Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre adaylar, 13-27 Ağustos'ta "www.pa.edu.tr" adresine e-devlet şifresi ile girerek başvuru yapabilecek. İşte, 2 bin 500 öğrenci alımında son durum...

Sınavlarda başarılı olup Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim görecek ve eğitim sonunda başarılı olacak adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

 

 

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