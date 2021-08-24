PMYO başvurularında son gün ne zaman? 2 bin 500 öğrenci alımı için takvim...

PMYO başvurusu hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Polis Akademisi Başkanlığının Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre adaylar, 13-27 Ağustos'ta "www.pa.edu.tr" adresine e-devlet şifresi ile girerek başvuru yapabilecek. İşte, 2 bin 500 öğrenci alımında son durum...

Sınavlarda başarılı olup Polis Meslek Yüksekokullarında eğitim-öğretim görecek ve eğitim sonunda başarılı olacak adayların polis memuru olarak atamaları yapılacak.

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