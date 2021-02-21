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ANKARA
Haber Giriş: 21.02.2021 - 12:59 | Son Güncelleme:

PMT 7.62 ile dışa bağımlılık sonra eriyor

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PMT 7.62 ile dışa bağımlılık sonra eriyor
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Savunma Sanayii Başkanı İsmail  Demir, platformlar için 7.62 mm Makineli Tüfek PMT 7.62 ile dışa bağımlılığın biteceğini açıkladı.

Savunma sanayiinde yerli ve milli sistemlerin geliştirilmesi çalışmaları devam ederken Demir, Twitter’dan önemli bir mesaj paylaştı.

Demir, mesajında “Kalifikasyonu tamamlandıktan sonra teslimatına başlayacağımız bu silah sisteminde dışa bağımlılığı bitirecek, artık yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunacağız“ dedi.

Sarsılmaz firması tarafından geliştirilen PMT 7.62 Makineli Tüfek, kalifikasyon testlerinin tamamlanmasının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hizmetine sunulacak.

 

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