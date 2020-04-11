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Taha AYHAN / DHA
Haber Giriş: 11.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Plazmayla iyi haber

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Koronavirüs salgınına karşı plazma tedavisi Çin’den sonra Türkiye’de ilk kez Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde başlatılmıştı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, nakil yapılan hastadan olumlu yanıtlar alındığı müjdesini verdi: “İyileşen 46 yaşındaki hastamızdan 56 yaşındaki yoğun bakımda olan bir hastamıza 400 mililitre konvelesan plazma tedavisi uyguladık. 72 saat geçti ve olumlu yanıtlarımız var. Biz tedavi uyguladığımız zaman önce yan ve olumsuz etkileri var mı ona bakarız. Bu plazma aferez tedavisinde hastamızda olumsuz hiçbir reaksiyona yol açmadı. Hastamızda hem akciğer bulgularında hem de kan bulgularında kısmi olumlu yanıtlar var ama henüz daha yoğun bakımdan çıkarılabilecek düzeyde değil. Durumu yoğun bakımda stabil.” 

Plazmayla iyi haber

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