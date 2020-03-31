Plazma nakli onay bekliyor

Tüm dünyada yayılmaya devam eden koronavirüse karşı koruyucu etkin bir aşı ve ilaç bulunmuyor. Her gün yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği virüse karşı Türkiye’de bilimsel çalışmalar başlatıldı. Bu konuda çalışma yürüten kurumlardan biri de Acıbadem Sağlık Grubu oldu. Araştırma kapsamında Acıbadem Üniversitesi’nin desteğiyle grup bünyesinde koronavirüse karşı 6 farklı araştırma yürütülüyor. Araştırmaların içinde aşı geliştirmenin yanı sıra hastalığa karşı farklı tedavi yöntemleri de yer alıyor. Bu projelerden biri de Acıbadem Labcell Hücresel Tedavi Laboratuvarı sorumlusu, hematoloji uzmanı Prof. Dr. Ercüment Ovalı tarafından yürütülüyor. Çalışmayı 25 Mart’ta Twitter hesabından duyuran Ovalı, 28 Mart’da attığı tweet’te iyileşen hastalarından alınan kanlarla koronavirüse yakalanan 12 hastanın tedavisi için yapılacak klinik çalışmalarını Sağlık Bakanlığı’na sunduklarını ve onay beklediklerini belirtti. Ovalı dün attığı tweet’te ise Türk Kan Vakfı’nın çalışmalarına destek verdiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı yetkilileri de tedaviyle ilgili incelemenin sürdüğünü ifade etti. Prof. Dr. Ercüment Ovalı’nın önümüzdeki günlerde açıklama yapması bekleniyor.