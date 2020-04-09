Plazma çağrısı

Malatya İnönü Üniversitesi, Turgut Özal Tıp Merkezi’nden Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt, Türkiye’de ilk plazma tedavisini uygulamaya başlayan isim. Yoğun bakımdaki hastaya iyileşen bir hastanın antikorları verildi. Prof. Dr. Erkurt, ilk kez Çin’de uygulanan tedavi yöntemini Hürriyet’e anlattı: “Bu hastalığı geçirip iyileşenlerin plazmalarındaki antikorları alıp hastalara naklediyoruz. Bu nakli ülkemizde ilk kez geçen pazar yaptık. Daha önce MERS ve SARS salgınlarında da kullanıldı ve başarısı tescillendi. Bu tedavi yöntemi aslında modern aşının da atasıdır. İlk aşılar da yine iyileşmiş hastaların antikorları kullanılarak yapılmıştı.

‘72 SAAT BEKLENECEK’

Bu tedaviyi kullandığımız ilk hastamız yoğun bakımda, mekanik ventilatöre bağlı, diğer tedavi yöntemlerine bir cevap vermiyor. COVID-19 geçirip bir iyileşmiş bir hastamıza gerekli testleri yaptıktan sonra plazmasını 50 dakika süren bir işlemle aldık. Plazmanın yarısını taze olarak bu hastamızda kullandık. Tedavinin cevabını görmek için en az 72 saat beklememiz lazım. Bu süreden sonra akciğerdeki gelişmeleri takip edeceğiz. Klinik iyileşme 12’nci güne kadar gerçekleşebilir.

‘YILDA 24 KEZ’

“Bağışçımızdan 830 cc plazma aldık. İlk etapta hastamıza 400 cc verdik. Kalanı dondurduk. Bir bağışçı iki haftada bir olmak üzere yılda 24 kez bağış yapabilir. Sağlığa hiçbir zararı yok. Virüsü yenenleri plazma bağışına çağırıyoruz.”

İLK BAĞIŞÇI

Türkiye’deki ilk plazma bağışını, 46 yaşındaki Gıyasettin Bakır yaptı.