MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPlatonik aşık dehşet saçmıştı... Anneye veda! 'Sözünü tutacağım, her şeyi yapacağım'
GeriGündem Platonik aşık dehşet saçmıştı... Anneye veda! 'Sözünü tutacağım, her şeyi yapacağım'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Fatih YILMAZ- Yaşar Erkan İÇEN - DHA
Haber Giriş: 06.06.2020 - 14:25,Son Güncelleme:

Platonik aşık dehşet saçmıştı... Anneye veda! 'Sözünü tutacağım, her şeyi yapacağım'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Platonik aşık dehşet saçmıştı... Anneye veda! 'Sözünü tutacağım, her şeyi yapacağım'
Abone Olgoogle-news

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, platonik aşığı komşusu Muharrem E. (22) tarafından öldürülen 2 çocuk annesi Ayşegül Aktürk (36), memleketi Tokat’ın Zile ilçesinde toprağa verildi.

Olay, dün sabah Maltepe ilçesi, Başıbüyük Mahallesi'nde meydana geldi. Muharrem E. ilgi duyduğu Devlet Hastanesinde idari bölümde çalışan komşusu 2 çocuk annesi Ayşegül Aktürk'ten beklediği karşılığı bulamadı. Eşinden boşandığı öğrenilen Ayşegül Aktürk, sabah işe gitmek için evden çıktığı sırada Muharrem E. yolunu kesti. Çıkan tartışma sırasında Muharrem E. bıçakla Aktürk'e saldırdı. 2 çocuk annesi kadın aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganın kardeşleri Meryem ve Murat E. de araya girmek isterken ellerinden yaralandı. Saldırgan daha sonra aynı bıçakla kendisini yaraladı.

Platonik aşık dehşet saçmıştı... Anneye veda Sözünü tutacağım, her şeyi yapacağım

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri çok kan kaybeden Ayşegül Aktürk'ü ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Aktürk burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muharrem E. de kardeşleriyle birlikte hastaneye kaldırıldı.

Platonik aşık dehşet saçmıştı... Anneye veda Sözünü tutacağım, her şeyi yapacağım

KIZI İREM, 'ANNE GİTME' DİYE AĞLADI

Hatice ve Ömer Aktürk çiftinin 4 çocuklarından en küçüğü olan Ayşegül Aktürk, otopsi işleminin ardından İstanbul'dan karayolu ile memleketi Tokat'ın Zile ilçesine getirildi. Aktürk'ün cenazesi ilk önce ilçe merkezindeki babasının evine götürülerek helallik alındı.

Platonik aşık dehşet saçmıştı... Anneye veda Sözünü tutacağım, her şeyi yapacağım

Bu sırada Ayşegül Aktürk'ün kızı İrem (14) tabuta sarılarak, "Anne sözünü tutacağım. Her şeyi yapacağım" diye ağladı. Cenaze aracı hareket ederken ise "Anne gitme" diyerek gözyaşı döktü. Aktürk'ün cenazesi, buradan Zile Asri Mezarlığı'na götürüldü. Mezarlıkta kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

'TASARLAYARAK YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM'

Olayın bir kadın cinayeti olduğunu söyleyen Ayşegül Aktürk'ün kuzeninin eşi Murat Çöktü, "Olay dün gerçekleşti, platonik aşkla alt komşusu ilgi duyuyormuş. Kız çok namuslu, düzgün bir kız. Çevresinde herkes tarafından sevilen birisi. İşe gitmek için evden çıkıyor. Köpeğine su vermeyi unuttuğunu fark ediyor. Geri eve geliyor. Orada çocuk bunun kolundan tutuyor. Bu esnada 'bana dokunma' diye bağırıyor. Saldırganın o sırada elinde bıçak varmış. Tasarlayarak yaptığını düşünüyorum. Bıçaklıyor ve maalesef kaybediyoruz. Bugün de cenazesi için buradayız. Kadın cinayetlerini bir şekilde duyuyorduk televizyonlarda. Allah kimsenin başına göstermesin. Hakikaten çok üzücü bir olaymış. 2 tane küçük yavrusu kaldı" dedi.

İstanbulda platonik aşık dehşet saçtı Ölü ve yaralılar var...
İstanbul'da platonik aşık dehşet saçtı! Ölü ve yaralılar var...
Son dakika haberi: Maltepe'de platonik aşık dehşet saçtı; 1 ölü, 3 yaralı
daha fazla video için

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle