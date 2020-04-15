Plato dönemi nedir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın bahsettiği plato dönemi ne demek?

Plato dönemi genellikle diyetisyenlerin kullandığı bir terim. Kilo vermenin durduğu dönem plato dönemi adı veriliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Nisan’da değindiği plato dönemi ile ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'de yoğun bakımdaki ve entübe edilen hasta sayısında duraklamaya, stabilleşmeye girildiğini çok net görüyoruz. Sosyal medyada 0,21 oranından bahsediliyor. Çünkü Türkiye, artık artış hızının azaldığı, pik yapmaya doğru gittiği, vaka artış ve ölüm artış hızının duraklamaya girdiği, önümüzdeki dönemde bu pikle birlikte plato çizme dönemine geldiği için oran, ikili rakam olunca birbirine çok yakın. Üçlü, dörtlü rakam olduğunda farklılıklar görülmüş olur. Ölüm oranı düştüğünde bu tablonun farklılaştığını net görürüz. Erken dönemde 1,3'lerden 2,1'lere geldiğini görmüş oluyoruz. Çünkü artık burada bir duraklama, stabilleşme dönemine piki yakalama dönemine girdiğini görüyoruz."