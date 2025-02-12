Plastik pipet geri döndü

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ABD Başkanı Donald Trump, sansasyonel kararlarına bir yenisini daha ekledi. Plastik pipet kullanımına geri dönülmesini öngören kararname imzalayan Trump, Beyaz Saray’daki törende yeni uygulamaya dair düşüncelerini paylaştı. Trump, Biden döneminde yaygınlaştırılan kağıt pipetleri başarısız bir uygulama olarak nitelendirerek, “Plastik pipetlere geri dönüyoruz. Bu kağıt pipetler işe yaramıyor. Onları defalarca kullandım ve bazen ağızda dağılıyor, sıcak içeceklerde saniyeler içinde çöküyor” dedi. Kararname, kağıt pipetlerin üretim maliyetinin plastik pipetlere kıyasla daha yüksek olduğunu ve üretim sürecinde insan sağlığına zarar verebilecek kimyasallar içerebileceğini öne sürüyor.

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BIDEN YASAKLAMIŞTI

Biden yönetimi, 2024’te çevre kirliliği ile mücadele etmek için plastik pipet, plastik çatal-kaşık ve ambalaj malzemelerinin ABD hükûmeti tarafından tedarikini kademeli olarak sona erdirmek için bir kararname imzalamıştı. Trump’ın yeni kararı ise devlet kurumlarının kağıt pipet alımını durdurmasını ve bu ürünlerin ulusal düzeyde ortadan kaldırılması için bir strateji oluşturulmasını emrediyor. Plastik pipetleri savunan Trump, 2020’deki seçim kampanyası sırasında da paketi 15 dolardan “Trump” markalı plastik pipet satmış, bu ürünlerden ilk haftalarda 500 bin dolar gelir elde edilmişti.

ÇEVRECİLER TEPKİLİ

ABD’de günlük 500 milyon plastik pipet kullanıldığı tahmin ediliyor. Seattle, California, Oregon ve New Jersey gibi birçok eyalet, kullanımı sınırlandıran veya yalnızca müşteri talebiyle sunulmasını gerektiren yasaları hayata geçirdi. Birleşmiş Milletler Çevre Programı’na göre, her yıl 460 milyon metrik ton plastik üretiliyor. Bu atıklar okyanus kirliliğine ve insan sağlığını etkileyebilecek mikroplastiklerin yayılmasına katkıda bulunuyor. Trump’ın bu pipetleri tekrar yasallaştıran kararnamesi, çevreciler tarafından tepkiyle karşılandı.

8 MİLYAR

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Türkiye'de yılda yaklaşık 8 milyar adet pipet kullanılıyor.

HER İKİSİ DE İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLI





-Prof. Dr. Mine Kucur: “Plastik pipetler mikroplastik oluşturma potansiyeli taşırken, kâğıt pipetler PFAS gibi kimyasallar nedeniyle risk barındırabilir. Her iki malzemenin de belirli kimyasallarla güçlendirilmesi toksik etkilere yol açabilir. Plastik pipetler endokrin sistem bozukluklarına yol açabilirken, kâğıt pipetlerde kaplama malzemelerinin biyobirikimi risk oluşturabilir.”

-Doç. Dr. Çağatay Altınkök: “Kağıt pipetler kimyasal yapıştırıcılar ile elde edilmektedir. Islanmasını engellemek amacıyla polietilen veya akrilik reçineler ile kaplanmaktadır. Plastik pipetlerin ise çok büyük bir kısmı, polipropilenden elde edilmektedir. Çevre kirliliği yaratmalarının yanı sıra insanlarda ve deniz canlılarında sağlık sorunlarına sebep olmaktadır.”