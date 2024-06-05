Plastik kirliliği ile mücadelede işbirliği şart

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İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD), Birleşmiş Milletler (BM) Küresel İlkeler Sözleşmesi Türkiye ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) işbirliğinde hayata geçirilen ‘İş Dünyası Plastik Girişimi’nin (İPG) final raporu 30 Mayıs’ta açıklandı. Rapora göre, 5 yıl önce oluşturulan girişime dahil olan kurumların plastik kullanımı azaltımında yüzde 173’lük başarı elde edildi. 2019 yılında hayata geçirilen İPG kapsamında 2023 yılı sonuna kadar 43 imzacı şirket toplam 44 bin 279 ton taahhüt verdi. Taahhüt veren 43 şirketten 1 tanesi ambalaj üreticileri, 11 tanesi ambalajlı tüketim malları, 3 tanesi dayanıklı tüketim malları, 3 tanesi hammadde üreticileri, 10 tanesi holding ve 15 tanesi perakende, hizmet, gıda sektöründen oldu.

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‘DÖNÜŞÜMÜN SAĞLANMASI GEREKİYOR’

SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel “İklim değişikliğiyle birlikte artan plastik kirliliği, dünya ve insanlık üzerindeki en büyük tehditlerden biri haline geldi. Karbon nötr ve döngüsel ekonomi modeline ulaşılabilmesi için plastik sektöründe dönüşümün sağlanması gerekiyor. Şirketlerin verdiği taahhütlerle, yaklaşık 76 bin 443 tonluk azaltımla yüzde 173 bir başarıya erişildi” dedi.

BM Küresel İlkeler Sözleşmesi Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü “Plastik modern dünyaya birçok fayda sağlarken, gelinen noktada plastik kirliliğinin yol açtığı sorunlar bu konuda acil adım atmamızı gerektiriyor. Plastik kirliliği gibi, bir aktörün tek başına çözemeyeceği küresel sorunlar işbirliklerini zorunlu kılıyor. Bireysel çabalarla bu tarz çok boyutlu sorunlara çözüm bulmamız mümkün değil. Küresel sorunlarımızı çözmek için kolektif bir mücadele alanı yaratmalıyız” diye konuştu.

-Birleşmiş Milletler raporuna göre, yılda 430 milyon tondan fazla plastik üretiliyor. Bunların üçte ikisini, kısa sürede atığa dönüşen, okyanusları kirleten, zamanla insanların besin zincirine giren kısa ömürlü ürünler oluşturuyor.