Plastik atıktan ağrı kesici

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HORMON dengesizliklerinden kansere kadar birçok sağlık sorunuyla ilişkilendirilen plastik atıkları doğa dostu bir yöntemle geri dönüştürmenin yolu bulundu. Edinburgh Üniversitesi’nden araştırmacılar idrar yolu enfeksiyonları ve mide rahatsızlıklarına neden olan E. coli bakterisi ve plastik atıkları kullanarak ağrı kesici parasetamol etken maddesi elde etti. Akademik Nature Science dergisinde yayımlanan çalışmada, biliminsanları, yiyecek ambalajlarında ve şişelerde sıkça bulunan PET (polietilen tereftalat) plastik atığını kullandılar.

Bu PET, önce biyolojik olarak işlenebilir başka bir ara maddeye dönüştürüldü. Bu yeni madde, zararsız bir E. coli bakterisi ile bir araya getirildi. Bakteri, bu maddeyi PABA (para-aminobenzoik asit) adlı bir kimyasala dönüştürdü. Bu dönüşüm sırasında doğada hiç gözlemlenmemiş ‘Lossen yeniden ayarlaması’ adı verilen bir reaksiyon tipi gerçekleşti. Normalde E. coli bakterileri PABA’yı kendi yollarıyla üretir ama araştırmacılar bu yolları genetik olarak bloke etti. Böylece bakteriler, PABA üretmek için dışarıdan verilen PET kaynaklı maddeyi kullanmak zorunda kaldı. Bu aşamada bakterilere, biri mantarlardan biri ise toprak bakterilerinden iki gen eklendi. Bu genler sayesinde PABA, doğrudan parasetamol (asetaminofen) maddesine dönüştürüldü. Böylece yüzde 92 verimlilikle 24 saatlik süreçte plastik atık kullanarak parasetamol üretilmiş oldu. Öte yandan uzmanlar söz konusu üretimin endüstriyel ölçekte gerçekleşmesi için daha fazla geliştirme ve araştırma yapılması gerektiğini belirtiyor.