Planlı katile en ağır ceza! Nurselen’i tabancayla katletmişti

Haberin Devamı

Ankara’da geçen yıl 27 Kasım’da Fuat Yıldırım (51), sahibi olduğu matbaa dükkânında, özel bir kurumda psikolog olarak çalışan Nurselen Gülaçtı'yı (33) tabanca ile başından vurarak öldürdü. Yıldırım, tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlayarak iddianameyi hazırladı. İddianameye göre Fuat Yıldırım, daha önce tanışıklığı bulunan Nurselen Gülaçtı ile sabah saatlerinde buluşarak kendisine ait işyerine götürdü. Yıldırım, içeri girdikten sonra kapıyı kilitledi. Kamera kayıtları ve tanık beyanlarına göre, kısa süre sonra işyerinden silah sesleri duyuldu. Sanığın, işyerinde sandalyede oturan Gülaçtı’ya ateş ettiği, ardından dışarı çıkarak çevredekilere “Ambulansı aramayın” dediği belirtildi. Olay yerinde yakalanan şüphelinin, silahı pasaj içindeki başka bir işyerine bıraktığı da belirtildi.

Haberin Devamı

‘TEHDİT ETMİYORUM YAPACAĞIMI SÖYLÜYORUM’

İddianamede, sanığın olaydan önce Gülaçtı’ya gönderdiği mesajlara da yer verildi. Bu mesajlarda, “Tehdit etmiyorum, yapacağımı söylüyorum” gibi ifadeler kullandığı belirtildi. Bu mesaj içerikleri ile olay günü sergilenen davranışlar değerlendirildiğinde sanığın eylemin ani değil planlı şekilde gerçekleştirdiğinin değerlendirildiği ifade edildi.

İddianamede Fuat Yıldırım'ın ifadesine de yer verildi. Yıldırım ifadesinde, Gülaçtı ile aralarında duygusal ilişki bulunduğunu, ayrılık sürecinde sorun yaşadıklarını, olay günü işyerinde tartıştıklarını, silahı çıkararak hedef göstermeden ateş ettiğini ve pişman olduğunu ileri sürdü.

Sanığın olaydan önceki davranışları, mesaj içerikleri, silahı önceden temin etmiş olması, kamera kayıtları, tanık beyanları ve dosya kapsamındaki diğer deliller birlikte değerlendirildiğinde eylemin tasarlama kapsamında gerçekleştirildiği ve ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçunu oluşturduğu ifade edildi. Sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.