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Planlı gaspta ‘sevgili’ tutuklandı! Sakin tavırları yakalattı

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#Tuzla#Sevgili#Gasp
Planlı gaspta ‘sevgili’ tutuklandı Sakin tavırları yakalattı
Oluşturulma Tarihi: Mart 03, 2023 07:00

Tuzlada dün bir siteden çıkan, içinde İ.G.(40) ve İ.Z.D.(28) bulunduğu otomobilin önü minibüsle kesilmişti. Minibüsten inen silahlı 3 kişi tarafından zorla indirilip darbedilen İ.G sürücü, kaçırılmıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri gerçeği kısa sürede ortaya çıkardı. Şüphelilerle işbirliği yaptığı ortaya çıkan İ.Z.D tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Tuzla’da oturduğu siteden otomobiliyle çıkacağı sırada önü minibüsle kesilerek kaçırılan işinsanı İ.G.’nin (40) planlı bir gaspa uğradığı ortaya çıktı. Gaspı planlayan İ.Z.D. (28) işinsanı İ.G.’nin işyerinde çalışıyordu. Daha önce beraber çalıştığı ve bir süre önce ayrılan sevgilisi ile birlikte İ.G.’den para almak için korkunç bir plan yaptılar. İ.Z.D. bir süre önce yakınlaştığı İ.G.’nin Tuzla’daki evine gitti. Çıkışta otomobillerinin önü bir minibüs tarafından kesildi. Minibüsten inen biri silahlı 3 kişi İ.G.’yi otomobilden indirip darp etti ve zorla minibüse bindirdi. İ.Z.D. de minibüstekilerden biriyle otomobile binerek minibüsü takip etti. İ.G. kaçırıldıktan birkaç saat sonra darp edilmiş olarak polise başvurdu. Saldırganların 108 bin TL’sini aldığını, sevgilisi İ.Z.D.’yi de yanlarında götürdüğünü anlattı. Polis İ.Z.D.’ye evinde ulaştı. Kadının tavırları çok sakindi. İ.G.’nin kaçırılması ve gasp edilmesi olayını İ.Z.D.’nin tertiplediği ortaya çıktı. İ.Z.D. sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Polis gasp olayına karışanları arıyor. 

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#Tuzla#Sevgili#Gasp

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