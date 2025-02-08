Planlı cinayet: Kireç döküp gömdüler

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Olay yerine gelen polisler, çevredeki kamera görüntülerini adım adım inceledi. Sürücünün, otomobili olay yerinde bıraktıktan sonra bir durakta beklediği ve kırmızı bir otomobile binerek Kocaeli’ye doğru gittiği tespit edildi.

KARDEŞİNE ÖLDÜRTTÜ

Polis, önce İstanbul’dan Kocaeli Başiskele’ye doğru otomobili takip etti. Burada, aracın 41 yaşındaki Serdar Arslan’a ait olduğu belirlendi. Birlikte yaşadığı G.K.’nin Arslan hakkında kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. İncelenen görüntülerde, Serdar Arslan’ın otomobiliyle saat 13.45’te yola çıktığı, ancak 14.30’da sürücü koltuğunda Habil Öztürk’ün olduğu görüldü. Serdar Arslan’ın ortağı olduğu öğrenilen Habil Öztürk’ün cinayeti, kardeşi Mahsun Öztürk’e işlettiği, otomobili ise İstanbul’a gönderdiği ortaya çıktı. Mahsun Öztürk, emniyette verdiği ifadesinde ise cinayeti işlediğini kabul etti.

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KİREÇ DÖKÜP GÖMDÜLER

Tüm planı Habil Öztürk’ün yaptığı belirlendi. Habil Öztürk’ün, cinayetten önce bir kafede buluşarak, önce uzaktan akrabası Sevban Topal’a “Senin karınla Serdar’ın ilişkisi var” diyerek cinayeti işlemesini istediği, ancak Topal’ın kabul etmemesi üzerine cinayeti kardeşine işletmeye karar verdiği ortaya çıktı.

Bağ evine çağrılan Serdar Öztürk’ün, burada Mahsun Öztürk tarafından öldürüldüğü belirlendi.

Habil Öztürk ve Sevban Topal, Arslan’ın cansız bedenini bağ evinin yakınındaki bir alana kireçle birlikte gömdü. Cinayetten 16 gün sonra, 4 Şubat’ta, aralarında Habil Öztürk, Mahsun Öztürk ve Sevban Topal’ın da bulunduğu şüpheliler, Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.