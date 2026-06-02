Planlı caniye en ağır ceza

Haberin Devamı

Üç gün sonra mahalleye gelen Serkan Ürkmez, otobüs durağında karşılaştığı eşi Gülten Ürkmez'i başından silahla vurarak öldürdü. Serkan Ürkmez, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Telefonunda yapılan incelemelerde, mesajlaşma uygulamasındaki profilinde siyah çelenkli bir fotoğraf paylaştığının tespit edildiği aktarıldı. Fezlekede, Ürkmez'in kumar oynaması ve alkol kullanması nedeniyle eşiyle arasında sorunlar bulunduğu, bir süredir evde yaşamadığı anlatıldı. Ayrıca şüphelinin, olaydan bir gün önce cinayette kullandığı silahın fotoğrafını sosyal medyada 'Birazdan her şey son bulacak' notuyla paylaştığı bilgisine yer verildi..

NİYETİ BELLİYDİ

Çatalca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayete ilişkin hazırlanan fezlekede, olayın öncesi ve meydana geliş şekli değerlendirildiğinde, öldürme eyleminin ani şekilde gerçekleştiğini kabul etmenin mümkün olmadığı, olayın bir bütün halinde planlı şekilde öldürme niyeti ve saikini ortaya koyduğu ve şüphelinin eyleminin tasarlayarak planlı şekilde olduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Serkan Ürkmez’in, ‘eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, ‘ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma’ suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.