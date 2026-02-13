‘Planlı’ cani

Haberin Devamı

Ankara’da 2 çocuğu bulunan Müesser Ünal (43), yaklaşık 20 yıllık eşi Hüseyin Ünal’a (54) iki yıl önce boşanma davası açtı ve uzaklaştırma kararı aldırdı. Genç kadın oğlu ve kızıyla yaşamını sürdürürken bir yandan da 30 Eylül 2025 tarihinde görülecek boşanma davasını bekliyordu. Davaya günler kala Hüseyin Ünal, eşini 4 Eylül’de pompalı tüfekle öldürdü.

SAVCI EN AĞIR CEZAYI İSTEDİ

Hüseyin Ünal hakkında ‘kadına karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Ünal’ın ifadesine göre, cinayetten kısa bir süre önce annesini ziyaret etmek için köyüne gitti, dönerken babasından kalma pompalı silahı ‘güvenlik gerekçesiyle’ yanına aldı. Olaydan bir gün önce eşiyle aynı binada oturan kız kardeşinin evine giderek silahı binada bulunan bir depoda sakladı ve Müesser’in işten geliş saatini tespit etti. Bir gün sonra yani 4 Eylül günü aynı binaya giderek silahı aldıktan sonra eşinin kapısında beklemeye başladı. Hüseyin Ünal, eşi işten geldikten sonra kapı önünü keserek “Neden beni aldattın, boşanmamızı neden beklemedin?” diyerek pompalı silahla ateş etmeye başladı.

RAPOR SAVUNMAYI YALANLADI

Davanın ilk duruşması 10 Şubat’ta görüldü. Ünal savunmasında, “Çok ağır laflar etti. En son olay yerinden ayrılacaktım ama ‘Bana sen erkek misin’ dedi ve ben de vurdum. Tüfeği kendimi ve çocuklarımı korumak için aldım” iddiasında bulundu. Bu savunmaya rağmen dava dosyasına giren bilirkişi raporu, sanığın cinayetten 7 gün önce internetten ‘ikinci el pompalı av tüfekleri’ şeklinde silah araması yaptığını ortaya koydu. Mahkeme başkanının aramaları neden yaptığı yönündeki soruya ise sanık “Borcum vardı, silahı satmak için araştırma yaptım” yanıtını verdi.

‘MAL MÜLK İÇİN ÖLDÜRDÜ’

Tanık olarak dinlenen çiftin 15 yaşındaki kızı Ö.Ü., “Anneme ‘O evi sana vermeyeceğim, seni deşerim’ diyordu” şeklinde konuştu. Müesser Ünal’ın anne ve babası da beyanlarında sanığın kızlarını “mal mülk için” öldürdüğünü iddia etti.

Ailenin avukatı Çisel Demirkan Sakallı da “Sanık aldatma senaryosu yazarak kendisine verilecek cezadan indirim almaya çalışmaktadır. En ağır cezayı talep ediyoruz” dedi.

Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.