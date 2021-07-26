Plankton patlaması nedir, neden olur? Plankton patlaması hakkında bilgiler...

Su içinde yaşayan özel hareket organelleri olmayan (olsa dahi bu organelleri kullanamayan)su hareketleri ile pasif olarak yer değiştirebilen organizmalar topluluğuna PLANKTON denir. Plankton terimi ilk defa 1887 yılında HENSEN tarafından denizlerde pasif olarak yüzen tüm cisimleri açıklamak amacıyla kullanılmıştır. Buna göre plankton terimi yaşayan organizmaları içerdiği gibi, suda yüzen veya asılı halde bulunan tüm cansız cisimleri de içerir.

PLANKTON PATLAMASI NEDİR?

Türkiye'nin birçok noktasındaki denizlerde ve özellikle Marmara Denizimizde genellikle ilkbahar mevsiminde deniz suyunun ısınması ile denizlerdeki oksijenin en önemli kaynağı olan planktonların aşırı çoğalması olayı gerçekleşen bu olay plankton patlaması olarak adlandırılmaktadır. Deniz suyu üzerinde yeşil, sarı, kırmızı, kahverengi veya beyaz renkte görülen bu plankton çoğalmaları daha çok kapalı koylarda ve körfezlerde karşımıza çıkmaktadır.

En son araştırmada elde edilen bulgular, yüzyıllardır denizci ve balıkçıların tanık olduğu, onlarca yıldır da uydudan tespit edilen plankton patlamasının neden bahar dönemine rastladığını da ortaya koydu.

Okyanuslarda yaşanan plankton patlaması, insanların her yıl fosil yakıtların kullanımından neden olduğu kirliliğin üçte birini atmosferden temizliyor. Kuzey Atlantik, okyanusların atmosferden temizlediği toplam karbon dioksit miktarının yüzde 20’sini temizliyor.

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