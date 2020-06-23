Plakası çamurla kapatılan otomobilden uyuşturucu çıktı

Öğle saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde plakası çamurla kapanan otomobili fark eden devriye ekipleri, şüphe üzerine durdurdu. Polis ekipleri, otomobilde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, otomobildeki D.A. ve Ö.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.