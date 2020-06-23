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Sercan SAKAR/ADIYAMAN,(DHA)
Haber Giriş: 23.06.2020 - 16:30,Son Güncelleme:

Plakası çamurla kapatılan otomobilden uyuşturucu çıktı

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Plakası çamurla kapatılan otomobilden uyuşturucu çıktı
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ADIYAMAN’da polis ekipleri, plakası çamurla kapatılan otomobili şüphe üzerine durdurdu. Yapılan aramada otomobilde uyuşturucu ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

Öğle saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde plakası çamurla kapanan otomobili fark eden devriye ekipleri, şüphe üzerine durdurdu. Polis ekipleri, otomobilde yaptıkları aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan polis, otomobildeki D.A. ve Ö.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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