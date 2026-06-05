Plajlarda ‘dumansız’ dönem başladı

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HÜRRİYET’in gündeme taşıdığı ‘Dumansız Sahil’ projesi için Antalya Valiliği düğmeye bastı. COP31 hazırlıkları kapsamında Antalya Valisi Hulusi Şahin’in öncülüğünde yürütülen Mavi Akdeniz İnisiyatifi’nin ilk uygulamalarından biri olan proje, yayımlanan genelgeyle resmiyet kazandı. Valiliğin yayımladığı ‘Antalya Mavi Akdeniz İnisiyatifi Dumansız Plaj Uygulama Talimatı’ yalnızca sigara kullanımını sınırlandırmayı değil, sahillerde yeni bir çevre yönetim modeli oluşturmayı hedefliyor.

İZMARİTLER İÇİN ÖZEL SİSTEM

Genelgede plajların belirli bölümlerinin ‘Sigarasız Alan’ olarak ayrılması öngörülüyor. Özellikle çocuk oyun alanları, spor alanları ve engelli erişim noktalarının bulunduğu bölgelerde sigarasız bölümler oluşturulacak. Sigara içilen ve içilmeyen alanlar arasında ise pasif etkilenimi önlemek amacıyla en az 5 ila 10 metrelik tampon bölgeler oluşturulacak. Planlamalarda plajın hâkim rüzgâr yönü de dikkate alınacak. Böylece sigara dumanının sigarasız alanlara taşınmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Genelgede dikkat çeken başlıklardan biri de izmaritlerle mücadele oldu.

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Plajlarda sıkça görülen kum dolu tenekeler ve doğrudan kuma bırakılan sigara izmaritlerinin önüne geçmek amacıyla özel tasarlanmış, kapaklı ve koku sızdırmayan plaj tipi kül tablalarının kullanılması önerildi. Ayrıca işletmelerin ziyaretçilere plaj girişlerinde veya büfelerde kişisel taşınabilir kül tablaları vermesi de teşvik edilecek. Bu uygulamayla sigara izmaritlerinin doğrudan kuma veya denize karışmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Tüm uyarı levhaları ve yönlendirme tabelaları Türkçe’nin yanı sıra İngilizce, Almanca ve Rusça olarak hazırlanacak. Plaj hoparlörlerinden ise gün boyunca belirli aralıklarla çevre bilinci oluşturmayı amaçlayan anonslar yapılacak.

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Valiliğin dikkat çeken uygulamalarından biri de ‘Plaj Elçileri’ modeli oldu. Buna göre cankurtaranlar, güvenlik görevlileri ve plaj personeli yasakçı bir anlayışla değil, çevre koruma odaklı bir yaklaşımla özel eğitim alacak. Amaç, ziyaretçileri cezai bir dille uyarmak yerine çevresel farkındalık oluşturarak uygulamaya gönüllü katılımı artırmak.

Genelgeye göre uygulamanın başarısı da ölçülecek. Projeye dahil olan plajlarda belirli periyotlarla toplanan izmarit miktarları kayıt altına alınacak. Elde edilen veriler Antalya Valiliği tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

İLK UYGULAMA KAPUTAŞ’TA

Valilik, uygulamaya tam uyum sağlayan işletmeleri ödüllendirmeyi de planlıyor. Denetimlerde başarılı bulunan işletmelere ‘Mavi Deniz Dostu İşletme’ unvanı verilecek.

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‘Mavi Akdeniz İnisiyatifi’ kapsamında ‘Dumansız Sahil’ uygulamasının ilk örneklerinden biri Kaş ilçesindeki Kaputaş Plajı’nda hayata geçirildi. Sahilin arka bölümünde sigara içilebilecek özel bir alan oluşturuldu. Sigara kullanan ziyaretçiler, belirlenen bu bölümü kullanırken, plajın büyük bölümü ‘dumansız alan’ olarak hizmet veriyor.