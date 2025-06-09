Plajlarda bayram şenliği

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KURBAN Bayramı’nda güneye kaçanlar, güzel havanın ve plajların tadını çıkarıyor. Antalya başta olmak üzere Bodrum, Datça, Çeşme gibi tatil beldelerindeki sahillerde iğne atsan yere düşmüyor. Bayramın üçüncü gününde de sadece güneyde değil yurdun tüm sahillerinde büyük yoğunluk vardı.

MAVİ BAYRAKLI PLAJLAR

Karadeniz ve Marmara sahilleri de bayramın gözde adreslerden bir oldu. Kocaeli’nin mavi bayraklı plajları doldu. Hava sıcaklığının 30 derece ölçüldüğü kentte, sıcaktan bunalanlar Marmara Denizi ve Karadeniz kıyılarındaki mavi bayraklı sahilleri tercih etti. Karamürsel Altınkemer, Ereğli Kumyalı, Darıca Bayramoğlu Halk Plajı ile Kandıra’nın Kerpe, Cebeci ve Kefken plajları yoğun ilgi gördü. Cankurtaran ve ilk yardım hizmeti sunulan plajların tadını en çok çıkaranlar ise çocuklar oldu. Kentin Karadeniz’e 50 kilometre kıyısı bulunan ilçesi Kandıra da mavi bayraklı plajlarının yanı sıra onlarca plaj ve koyu ile ziyaretçilere ev sahipliği yapıyor. Mavi bayraklı Kerpe, Cebeci ve Kefken plajlarıyla doğa harikası koylar, serinlemek isteyen tatilcilerin tercih ettiği mekânlar arasında yer alıyor.

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MENEKŞE SAHİLİ DOLDU

İstanbul’da kalanlar ise, güneşli havayı da fırsat bilerek Bakırköy’deki Menekşe Plajı’na akın etti. Deniz keyfi yapanların yanı sıra kimi vatandaşlar güneşlenmeyi tercih ederken bazı aileler ise ağaç gölgelerinde piknik yaparak vakit geçirdi. Çadır kuranlar da vardı.

AMASRA’YA 4 GÜNDE 19.143 ARAÇ

Bartın’ın tarihi ve turistik ilçesi Amasra’da, Kurban Bayramı tatili yoğunluğu yaşandı. Tatilcilerin araç yoğunluğu oluşturduğu ilçeye, arife günü ve bayramın ilk 3 gününde toplam 19 bin 143 araç girişi oldu. 6 bin 600 nüfusu bulunan ilçeyi 4 günde 100 bine yakın günübirlik tatilcinin ziyaret ettiği öğrenildi.

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BAYRAM YERİ NOSTALJİSİ

Kilis’te çocuklar için düzenlenen ‘bayram yeri’ organizasyonuyla, yüzlerce yıllık gelenek bu yıl da devam etti.