Plajda dumansız bir gün geçirdim

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BİRLEŞMİŞ Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31’in yapılacağı Antalya, yalnızca dünyanın en büyük iklim zirvelerinden birine ev sahipliği yapmaya değil, bu süreçte çevre projeleriyle örnek bir kent olmaya da hazırlanıyor. İşte tam bu noktada Antalya Valiliği tarafından başlatılan Mavi Akdeniz İnisiyatifi, denizleri korumayı merkeze alan geniş kapsamlı bir dönüşüm programı olarak dikkat çekiyor.

HÜRRİYET DUYURMUŞTU

Dumansız plajlardan özel deniz koruma alanlarına, depozito sistemlerinden çevre eğitimlerine kadar uzanan projelerin ilk uygulaması ise sahillerde başladı. Ben de şortumu giydim, havlumu aldım ve Hürriyet’in ‘Plajlara Kırmızı Hat’ manşetiyle gündeme taşıdığı dumansız plaj projesinin uygulandığı Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Belek Halk Plajı’na gittim.

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DENİZE EN YAKIN BÖLÜMLER

Plaja ayak basar basmaz beni Türkçe, İngilizce, Almanca ve Rusça hazırlanan tabelalar karşıladı. Çünkü dumansız alan plajın kenarına, köşesine değil, denize en yakın ve en çok tercih edilen bölümünde oluşturulmuş. Yani Kültür ve Turizm Bakanlığı bu işe sahip çıkmış, omuz vermiş. Görevlilerle tek tek konuştum. Sigarasız alanın kimler tarafından tercih edildiğini sordum. Cevap netti: Sigara içmeyenler ve çocuklu aileler…

KIZAN DA VAR DESTEKLEYEN DE

Dikkatimi çeken diğer bir ayrıntı ise dumansız bölümde hiç izmarit olmayışıydı. Plajın diğer bölümlerinde ise ne kadar titiz olunursa olunsun kumların arasında izmaritler birikmişti. Belek Halk Plajı Müdürü Kenan Kışla, uygulama için plajın en değerli alanlarından birini ayırdıklarını doğruladı ve şöyle dedi: “Özellikle çocuklu ailelerden ve yabancı turistlerden çok olumlu geri dönüş alıyoruz. Bazı ziyaretçiler ise uygulamaya mesafeli yaklaşıyor. Bazen kızıyorlar. Fakat projenin amacını anlattığımızda çoğu kişi bize hak veriyor. Sonuçta burada amaç ceza kesmek değil, denizi ve sahili korumak” diye konuştu.

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UYGULAMA GENİŞLEYECEK

Projenin makro kısmını ise Kültür ve Turizm Bakanlığı TURAŞ Genel Müdürü Mustafa Engin Akkaya ile konuştuk. Akkaya, “Bu proje kamu ile özel sektörü aynı hedefte buluşturan bir çalışma. Tüm plan COP31 hazırlıkları ve Sıfır Atık yaklaşımıyla bütünleşmiş şekilde yürütülüyor. İlk etapta vatandaş yoğunluğunun en yüksek olduğu üç plajımızı seçtik. Hedefimiz zaman içinde sistemi tüm plajlarımıza yaymak” dedi.

MAVİ AKDENİZ’İN YOL HARİTASI

Dumansız plajlar projenin ilk görünür adımı oldu. Ancak Antalya Valiliği’nin COP31 hazırlıkları kapsamında yürüttüğü Mavi Akdeniz İnisiyatifi bununla sınırlı değil. Kemer Üç Adalar’da özel koruma alanı oluşturulması, deniz dibindeki hayalet ağların temizlenmesi, akarsularla taşınan atıkların denize ulaşmasını engelleyecek bariyer sistemleri, depozito iade makineleri, içme suyu istasyonları ve çocuklara yönelik çevre eğitimleri aynı çatı altında yürütülüyor.

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VALİLİK GENELGE YAYIMLADI

Her şey Antalya’nın COP31 adaylığı sürecinde başladı. Antalya Valiliği, Emine Erdoğan’ın himayelerindeki Sıfır Atık vizyonunu denizlerin korunmasına uyarlamak amacıyla Mavi Akdeniz İnisiyatifi’ni oluşturdu. İlk olarak Hürriyet’e açıklanan projeler arasında dumansız plajlar, Üç Adalar koruma alanı ve depozito sistemi yer aldı. Ardından Valilik genelgesi yayımlandı ve ilk uygulama Belek, Lara ve Çamyuva halk plajlarında hayata geçirildi.



Şortumu giydim havlumu aldım...