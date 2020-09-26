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Gündem
Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)
Haber Giriş: 26.09.2020 - 12:34 | Son Güncelleme:

Plajda cep telefonu hırsızlığı kamerada

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Plajda cep telefonu hırsızlığı kamerada
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MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde, evsiz olan ve çadırda yaşayan S.O.B. (25), halk plajında çaldığı cep telefonları ve 1 aküyle yakalandı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Plajda cep telefonu hırsızlığı kamerada

İçmeler Mahallesi’ndeki halk plajında, 15-20 Eylül arası 7 cep telefonu çalındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şikayetler üzerine harekete geçti. İçmeler Mahallesi Altın Kum Halk Plajı yürüyüş yolu ve çeşitli işletmelerin güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Yapılan araştırmada telefonları, evsiz S.O.B.’nin çaldığı belirlendi. Şüphelinin ayrıca halk plajında bulunan Azmak Deresinde demirli bir balıkçı teknesinden de akü çaldığı tespit edildi. Harekete geçen polis, S.O.B.’yi gözaltına alındı. Şüphelinin çadırında yapılan aramalarda çanta içine konulmuş 5 akıllı ve 1 tuşlu cep telefon ile 1 akü bulundu.

Şüphelinin çaldığı tespit edilen cep telefonları ve akü, yapılan inceleme ardından sahiplerine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelinin plajda bir cep telefonunu çaldığı anlar ise kameraya yansıdı.

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