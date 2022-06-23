Plajda büyük panik! Küle döndü

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Muratpaşa ilçesi, Lara Plajı'ndaki işletmenin mutfak kısmında, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Gaz kaçağı nedeniyle parlamayla başlayan yangın, kısa sürede iş yerini sardı. Rüzgarın etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada sahildeki tatilciler, endişeyle plajı terk ederken, iş yeri çalışanları ise büyük panik yaşadı.

Polis, çevrede güvenlik tedbiri alırken, itfaiyeciler de yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı. Siyah dumanların gökyüzünü kaplandığı yangında, yoğun dumana maruz kalan 1 itfaiye erine çevredekiler yardım etti.

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İtfaiye eri, başına su dökülerek serinleştilmeye çalışıldı. Yangın, 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü, işletme de kullanılamaz hale geldi.

Emre Savaşır, "Sahile indik, birkaç dakika içinde inanılmaz alev aldı. 2-3 dakika içinde yandı. Çok korktuk, herkes panik halinde dağıldı" dedi.