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Plajda büyük panik! Küle döndü

#Antalya#Plaj#Yangın

Antalya'da plajdaki işletmenin mutfak kısmında gaz kaçağı nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatte söndürüldü. İş yeri kullanılamaz hale gelirken, yoğun dumana maruz kalan itfaiye erine çevredekiler yardım etti.

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Muratpaşa ilçesi, Lara Plajı'ndaki işletmenin mutfak kısmında, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Gaz kaçağı nedeniyle parlamayla başlayan yangın, kısa sürede iş yerini sardı. Rüzgarın etkisiyle alevler, kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada sahildeki tatilciler, endişeyle plajı terk ederken, iş yeri çalışanları ise büyük panik yaşadı.

Plajda büyük panik Küle döndü

Polis, çevrede güvenlik tedbiri alırken, itfaiyeciler de yangını söndürmek için yoğun çaba harcadı. Siyah dumanların gökyüzünü kaplandığı yangında, yoğun dumana maruz kalan 1 itfaiye erine çevredekiler yardım etti.

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Plajda büyük panik Küle döndü

İtfaiye eri, başına su dökülerek serinleştilmeye çalışıldı. Yangın, 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü, işletme de kullanılamaz hale geldi.

Plajda büyük panik Küle döndü

Emre Savaşır, "Sahile indik, birkaç dakika içinde inanılmaz alev aldı. 2-3 dakika içinde yandı. Çok korktuk, herkes panik halinde dağıldı" dedi. 

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#Antalya#Plaj#Yangın

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