Plaj sezonu kontrollÃ¼ baÅŸladÄ±: Jetski serbest, muz sakÄ±ncalÄ±

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± plajlar ve tatil yerleriyle ilgili yeni bir rehber hazÄ±rladÄ±. Rehberde tatilcilerin ve iÅŸletme sahiplerinin koronavirÃ¼s Ã¶nlemleri kapsamÄ±nda uymasÄ± gereken kurallar detaylarÄ±yla anlatÄ±ldÄ±.

HAVLULAR TEK KULLANIMLIK: Plaj ve deniz yÃ¼zme alanlarÄ±nda hizmet verirken en az 1 metre olan sosyal mesafe kuralÄ±na uyulacak. COVID-19 aÃ§Ä±sÄ±ndan riskli olan 65 yaÅŸ Ã¼zeri, yÃ¼ksek tansiyon, kalp, ÅŸeker gibi hastalÄ±ÄŸÄ± olanlar plaj ve yÃ¼zme alanlarÄ±nÄ± kullanmalarÄ± esnasÄ±nda dikkatli olmalarÄ± konusunda uyarÄ±lacaklar. VatandaÅŸlarÄ±n kendilerine ait plaj havlusu getirmesi teÅŸvik edilecek. YanÄ±nda getirmeyenler iÃ§in havlular poÅŸetli olarak bir gÃ¶revli personel tarafÄ±ndan verilecek.

ÅžEZLONG ARASI 1.5 METRE: Deniz gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼, ÅŸnorkel, palet gibi malzemeler kiÅŸiye Ã¶zgÃ¼ olacak. Sosyal mesafe kurallarÄ±na uyulacak. AynÄ± ailedekiler (anne veya babanÄ±n yanÄ±ndaki Ã§ocuklar) veya otellerde aynÄ± odada konaklayan misafirler bir arada bulunabilecek. Plaj alanlarÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸanlar dahil 4 metrekareye bir kiÅŸi olacak ÅŸekilde kapasite belirlenecek. Åžezlonglar arasÄ± mesafe en az 1.5 metre olacak. ÅžezlonglarÄ±n Ã¼zerinde kumaÅŸ minder kullanÄ±lmayacak.

AÄ°LEYE MESAFE YOK: Tek kiÅŸinin kullandÄ±ÄŸÄ± jetski, sÃ¶rf, deniz paraÅŸÃ¼tÃ¼ gibi bireysel su etkinlikleri yapÄ±labilecek. SonrasÄ±nda kullanÄ±lan her tÃ¼rlÃ¼ malzeme ve ekipmanlar su ve deterjanla temizlenip sÄ±k dokunulan yÃ¼zeyler dezenfekte edilecek. Kano, yelken, katamaran, sÃ¼rat teknesi, banana (ÅŸiÅŸme muz), deniz bisikleti gibi toplu su sporlarÄ± etkinliklerinde, Ã§alÄ±ÅŸanlar dahil kapasitenin yarÄ±sÄ± sayÄ±da kiÅŸi alÄ±nacak. Faaliyetlere katÄ±lanlar aynÄ± ailedense veya grup halinde gelmiÅŸlerse sosyal mesafe kurallarÄ± uygulanmayacak. Turizm amaÃ§lÄ± sualtÄ± ve suÃ¼stÃ¼ sportif faaliyetlerinde kullanÄ±lan tÃ¼p, denge yeleÄŸi, can yeleÄŸi ve benzeri ekipmanlar faaliyet sÃ¼resince sadece bir kiÅŸi tarafÄ±ndan kullanÄ±lacak ve kullanÄ±ldÄ±ktan sonra dezenfekte edilecek.

HAVUZDAN Ã–NCE DEZENFEKTE: Cankurtaranlar 1 metreden yakÄ±n temas gerektiren canlandÄ±rma ve ilk yardÄ±m iÅŸlemleri sÄ±rasÄ±nda mutlaka FFP2/N95 maske kullanÄ±lacak. AyrÄ±ca eldiven ve yÃ¼z koruyucu kullanmasÄ± da gerekecek. KullanÄ±cÄ±lar yÃ¼zme havuzuna girmeden Ã¶nce duÅŸ alacak ve el, ayak dezenfeksiyonu yapacak. COVID-19 temas riskini arttÄ±racaÄŸÄ±ndan havuzlarda uzun sÃ¼re kalÄ±nmayacak. DuÅŸ bataryasÄ±, musluk, sabunluk gibi malzemelerin elle kullanÄ±m yerine sensÃ¶rlÃ¼ olanlarÄ±nÄ±n kullanÄ±mÄ± teÅŸvik edilecek.

ANTALYALI SOLUÄžU DENÄ°ZDE ALDI



Sosyal mesafe ve yeni hijyen kurallarÄ±na gÃ¶re dÃ¼zenlenen plajlar 2.5 ayÄ±n sonunda aÃ§Ä±ldÄ±. AntalyalÄ±lar da gÃ¼nÃ¼n ilk Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±yla soluÄŸu KonyaaltÄ± sahilinde aldÄ±. ÅžezlonglarÄ±n en az 1.5 metre mesafeyle yerleÅŸtirildiÄŸi sahilde denize girenlerin sosyal mesafeye dikkat ettikleri gÃ¶zlendi.Â