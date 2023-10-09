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PKK'ya yönelik operasyonda 32 şüpheli adliyeye sevk edildi

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#Kocaeli#PKK#Operasyon
PKKya yönelik operasyonda 32 şüpheli adliyeye sevk edildi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2023 12:13

Kocaeli merkezli 10 ilde 'PKK cezaevi dış koordinasyon yapılanması'na yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK hükümlülerinin örgütten kopmaması için finansal destek sağlayan, örgütün amacı ve ideolojisi doğrultusunda eğitim verip, kadrolu militan hazırlayan 'PKK cezaevi dış koordinasyon yapılanması' içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 35 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

PKKya yönelik operasyonda 32 şüpheli adliyeye sevk edildi

FİRARİ 3 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Kocaeli, İstanbul, Bursa, Diyarbakır, Ankara, Tunceli, İzmir, Muğla, Muş ve Ağrı'da, 6 Ekim'de şüphelilerin bulunduğu adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. 32 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın, dijital materyal, yüklü miktar nakit para, örgüt flamaları ve çok sayıda tüfek fişeği ele geçirildi. Firari 3 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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PKKya yönelik operasyonda 32 şüpheli adliyeye sevk edildi

HDP Kocaeli İl Eş Başkanı Aynur Santo, HDP İstanbul milletvekili adayı Ayşe Berktay ile HDP Bursa milletvekili adayı Figen Ovat'ın da olduğu 32 şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. 

PKKya yönelik operasyonda 32 şüpheli adliyeye sevk edildi

PKKya yönelik operasyonda 32 şüpheli adliyeye sevk edildi

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#Kocaeli#PKK#Operasyon

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